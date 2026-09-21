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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۳۵

گرد و غبار محلی و تندباد لحظه‌ای خوزستان را فرا می‌گیرد

گرد و غبار محلی و تندباد لحظه‌ای خوزستان را فرا می‌گیرد

اهواز - مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: براساس نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، طی بعد از ظهرهای امروز و فردا، وزش باد شدید و گرد و غبار در برخی مناطق استان قابل پیش‌بینی است.

محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، طی بعد از ظهرهای امروز و فردا، سرعت وزش باد در بخش‌های غربی، نیمه جنوبی و تا حدودی مرکزی استان در حد متوسط گاهی نسبتاً شدید و همراه با تندباد لحظه‌ای خواهد بود؛ لذا احتمال برخاستن گرد و غبار محلی نیز دور از انتظار نیست.

وی ادامه داد: روند کاهش دما طی امروز نیز تداوم خواهد داشت و سپس تا روز چهارشنبه روند افزایش ۱ تا ۳ درجه‌ای دما در سطح استان پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی خوزستان تصریح کرد: همچنین طی صبحگاه پنجشنبه جریانات جنوبی سبب افزایش رطوبت و شرجی در سواحل و مناطق جنوب شرقی استان خواهند شد.

سبزه‌زاری با اشاره به وضعیت دریایی استان عنوان کرد: شمال خلیج فارس تا اواخر وقت سه‌شنبه مواج خواهد بود.

وی در پایان به وضعیت دمایی استان اشاره کرد و گفت: در شبانه‌روز گذشته امیدیه با دمای ۴۴.۷ و گتوند با دمای ۱۸ درجه سانتی‌گراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند؛ همچنین در این مدت اهواز به بیشینه دمای ۴۳.۱ و کمینه دمای ۲۴.۴ درجه سانتی‌گراد رسیده است.

کد مطلب 6953898

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