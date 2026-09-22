به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، غول فناوری چین در حالی از برنامههای خود برای توسعه نسلهای جدید مدلهای هوش مصنوعی خبر داده که استراتژی گسترده علیبابا، حوزههایی از جمله مدلهای هوش مصنوعی، تراشهها و مراکز داده را دربرمیگیرد.
«ادی وو» مدیرعامل علیبابا، در کنفرانس سالانه رایانش ابری «آپسارا» در هانگژو اعلام کرد تیم توسعه هوش مصنوعی «کوئن» همچنان روی ساختار مدل و بهینهسازی دادهها تحقیق میکند. به گفته او، هدف این تیم، توانمندسازی مدلها برای انجام وظایف پیچیدهتر با افق زمانی طولانیتر و حرکت به سمت توسعه «هوش مصنوعی فراهوشمند» (ASI) است.
علیبابا در بیانیهای جداگانه اعلام کرد آموزش «کوئن ۴»، نسل بعدی مدل هوش مصنوعی این شرکت، آغاز شده است. همچنین مدلهای سری «کوئن ۴.۵» و «کوئن ۵» قرار است از ۵ تا ۱۰ تریلیون پارامتر پشتیبانی کنند. پارامترها متغیرهایی هستند که مدل هوش مصنوعی در فرایند آموزش یاد میگیرد و از آنها برای پردازش و تولید خروجی استفاده میکند.
مدل پرچمدار فعلی علیبابا، «کوئن ۳.۸ مکس»، دارای ۲.۴ تریلیون پارامتر است. در نتیجه، مدلهای برنامهریزیشده آینده از نظر تعداد پارامتر، حدود ۲ تا بیش از ۴ برابر بزرگتر خواهند بود.
وو همچنین گفت ابررایانه هوش مصنوعی M۸۹۰ علیبابا اکنون میتواند فرایند استنتاج مدلهایی با بیش از ۲ تریلیون پارامتر را مدیریت کند؛ قابلیتی که به گفته او تنها تعداد محدودی از شرکتها در جهان از آن برخوردارند.
علیبابا همچنین از Zhenwu V۹۰۰، نسل جدید تراشه هوش مصنوعی خود، رونمایی کرد. این تراشه در واحد نیمهرسانای T-Head علیبابا توسعه یافته است. وو مدعی شد Zhenwu V۹۰۰ قدرتمندترین تراشه هوش مصنوعی تولیدشده در چین است.
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