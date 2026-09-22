تأسیسات فاضلاب یزد زیرذره بین ارزیابان کشوری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان یزد، محمد فاتحی، اظهار کرد: ارزیابی تأسیسات آبفا با هدف بررسی وضعیت تأسیسات، میزان انطباق عملکرد با معیارهای ابلاغی و شناسایی ظرفیت‌های بهبود در بخش فاضلاب استان انجام شد.

وی افزود: در این ارزیابی، خطوط فرعی، اصلی و انتقال فاضلاب و همچنین تصفیه‌خانه‌های فاضلاب استان توسط گروه ۹ نفره ارزیابان خبره کشوری بررسی و بر اساس شاخص‌ها و معیارهای ابلاغی، ارزیابی و امتیازدهی شد.

فاتحی ادامه داد: ارزیابان در جریان این برنامه از تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهر یزد، اردکان و تفت بازدید کردند و وضعیت بخش‌های مختلف این تأسیسات را از نظر بهره‌برداری و میزان انطباق با معیارهای ارزیابی مورد بررسی قرار دادند.

سرپرست معاونت بهره‌برداری فاضلاب آبفای یزد همچنین از ارزیابی شبکه جمع‌آوری فاضلاب شهر یزد خبر داد و گفت: خطوط و اجزای این شبکه نیز در چارچوب معیارهای ابلاغی بررسی شد تا نقاط قوت، زمینه‌های قابل بهبود و الزامات بهره‌برداری مشخص شود.

وی خاطرنشان کرد: ارزیابی‌های سالانه با هدف ارتقای کیفیت بهره‌برداری، افزایش آمادگی تأسیسات، بهبود عملکرد شبکه‌های جمع‌آوری و انتقال و ارتقای فرآیند تصفیه فاضلاب انجام می‌شود.

فاتحی در پایان بر استمرار پایش تخصصی تأسیسات و تلاش برای ارتقای شاخص‌های بهره‌برداری فاضلاب در استان یزد تأکید کرد.