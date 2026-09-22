به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد حسنزاده، مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان، با تأکید بر اهمیت آمادگی دستگاههای اجرایی در مدیریت بحران، اظهار کرد: پاسخ مؤثر به بحران، از مرحله آمادگی و پیشگیری آغاز میشود و دستگاههای اجرایی باید پیش از وقوع حادثه، تمهیدات لازم را فراهم کنند.
وی با اشاره به گستردگی و تنوع بخش کشاورزی افزود: با توجه به تنوع این بخش شامل باغداری، زراعت، دام و شیلات، برنامهریزی برای کاهش خطر باید تمامی حوزهها را دربرگیرد و در این مسیر، استفاده از تجربیات و درسآموختههای بحرانهای گذشته ضروری است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان همچنین بر ضرورت اجرای تکالیف قانونی دستگاههای اجرایی تأکید کرد و گفت: هر دستگاه باید سند کاهش خطر و سند آمادهسازی و پاسخ خود را تدوین و ابلاغ کند تا در زمان وقوع بحران، تقسیم کار و نحوه اقدام دستگاهها از پیش مشخص باشد.
حسنزاده بر استفاده از ظرفیت شهرستانها در برنامههای مدیریت بحران تأکید کرد و افزود: هماهنگی با فرمانداران و بخشداران، شناسایی دقیق مناطق آسیبپذیر، اجرای مانورها و بررسی طرحهای مرتبط با سیلاب باید با جدیت دنبال شود.
وی همچنین با تأکید بر اهمیت پوشش بیمهای محصولات کشاورزی، خاطرنشان کرد: توسعه بیمه محصولات و داراییهای بخش کشاورزی میتواند نقش مهمی در کاهش تبعات اقتصادی حوادث و جبران خسارات احتمالی داشته باشد.
در ادامه محسن یکتاپور، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان، با اشاره به احتمال وقوع بارشهای شدید در ماههای آینده، اظهار کرد: بخشی از پیامدهای سیلاب قابل پیشبینی و بسیاری از خسارات نیز با اقدامات پیشگیرانه قابل کاهش است؛ بنابراین باید پیش از وقوع حوادث، تمهیدات لازم در دستور کار قرار گیرد.
وی با اشاره به اهمیت بیمه محصولات کشاورزی افزود: بخش قابل توجهی از محصولات تحت پوشش بیمه قرار دارند، اما هدفگذاری باید به سمت پوشش حداکثری محصولات کشاورزی حرکت کند تا در صورت وقوع حوادث، خسارات واردشده به بهرهبرداران به حداقل برسد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان همچنین با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه به پدیده النینو گفت: بارندگی برای بخش کشاورزی یک ظرفیت و فرصت ارزشمند است و باید با برنامهریزی و مدیریت صحیح، از ظرفیت بارشها برای تقویت منابع آب، توسعه آبخیزداری و آبخوانداری و افزایش بهرهوری در بخش کشاورزی استفاده کرد.
در پایان این نشست، نمایندگان هواشناسی و بیمه کشاورزی نیز گزارشی از آخرین اقدامات، برنامههای پیشبینی و پایش شرایط جوی و وضعیت پوشش بیمهای بخش کشاورزی ارائه کردند و راهکارهای افزایش آمادگی دستگاههای اجرایی برای مواجهه با پیامدهای احتمالی بارشهای پیشرو مورد بررسی قرار گرفت.
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