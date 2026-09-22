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۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۰۹

طراحی پوستر بازگشایی مدارس در آغاز سال تحصیلی

طراحی پوستر بازگشایی مدارس در آغاز سال تحصیلی

پوستر بازگشایی مدارس با محوریت سه مفهوم «عدالت، کیفیت و هویت» طراحی شده است.

به گزارش خبرگزرای مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، پوستر بازگشایی مدارس با محوریت سه مفهوم «عدالت، کیفیت و هویت» طراحی شده است؛ سه محوری که در پیام و عناصر بصری اثر مورد توجه قرار گرفته‌اند.

در طراحی پوستر، مجموعه‌ای از عناصر مرتبط با هویت ملی و اسلامی و نظام تعلیم و تربیت، از جمله تصویر شهید، پرچم جمهوری اسلامی ایران، مدرسه، دانش‌آموزان و نشان جمهوری اسلامی ایران به کار رفته است.

توجه به هویت ایرانی ـ اسلامی، فرهنگ ایثار و شهادت، جایگاه مدرسه، نقش دانش‌آموز و آینده نسل جدید از جمله مفاهیم مورد توجه در طراحی این اثر است.

«عدالت، کیفیت و هویت» به‌عنوان سه محور اصلی، در کنار عناصر بصری پوستر، چارچوب محتوایی این اثر را شکل داده‌اند و بیانگر رویکردهای مورد تأکید در مسیر تعلیم و تربیت و آغاز سال تحصیلی جدید هستند.

کد مطلب 6954890
زهرا ناری

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