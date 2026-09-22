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۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۱۹

نرخ ارز در مرکز مبادله ایران؛ دلار ۱۶۸ هزار تومان شد

نرخ ارز در مرکز مبادله ایران؛ دلار ۱۶۸ هزار تومان شد

براساس آخرین گزارش مرکز مبادله ارز و طلای ایران، نرخ حواله دلار امروز سه‌شنبه ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۵ به ۱۶۸ هزار و ۳۷۵ تومان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مرکز مبادله ارز و طلای ایران، در معاملات امروز سه‌شنبه مورخ ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۵، نرخ حواله دلار آمریکا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران، ۱۶۸ هزار و ۳۷۵ تومان قیمت‌گذاری شد.

همچنین بر اساس نرخ‌های اعلامی این مرکز، قیمت حواله یورو به ۱۹۳ هزار و ۹۱ تومان، نرخ حواله درهم امارات به ۴۵ هزار و ۸۴۷ تومان، نرخ حواله یوان چین به ۲۵ هزار و ۱۴۱ تومان و نرخ حواله روبل روسیه به ۲ هزار و ۲ تومان رسید.

این نرخ‌ها، بهای حواله ارزهای مذکور در سامانه معاملاتی مرکز مبادله ایران برای روز سه‌شنبه ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۵ است.

کد مطلب 6954962
محمدحسین سیف اللهی مقدم

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