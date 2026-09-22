برگزاری دوره ۳۴۰ ساعته تربیت درمانگر در دانشگاه شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی ایمانی از برگزاری دوره جامع تربیت درمانگر در این دانشگاه خبر داد و گفت: این دوره با هدف تقویت مهارت‌های حرفه‌ای دانش‌آموختگان مقاطع کارشناسی‌ارشد و دکتری روان‌شناسی و مشاوره و رزیدنت‌های بخش روان‌پزشکی طراحی شده است.

وی افزود: هدف از برگزاری این دوره، ایجاد پیوند مؤثر میان دانش دانشگاهی و تجربه عملی در فضای بالینی و فراهم‌کردن زمینه انتقال آموخته‌های نظری به مهارت‌های کاربردی است.

سرپرست مرکز مشاوره و سبک زندگی دانشگاه شیراز با تأکید بر ضرورت تجربه عملی در مسیر حرفه‌ای‌شدن روان‌شناسان گفت: دانش تخصصی زمانی به مهارت حرفه‌ای تبدیل می‌شود که در کنار آموزش‌های نظری، فرصت تجربه عملی، آشنایی با فرآیند ارزیابی و تشخیص و مواجهه با موقعیت‌های واقعی بالینی نیز فراهم باشد.

ایمانی ادامه داد: دوره جامع تربیت درمانگر با رویکردی مهارت‌محور طراحی شده است تا شرکت‌کنندگان علاوه بر فراگیری مباحث تخصصی، فرصت به‌کارگیری آموخته‌های خود در موقعیت‌های عملی و آشنایی با فرآیند ارزیابی، تشخیص و مداخله روان‌شناختی در محیطی حرفه‌ای و تحت نظارت را داشته باشند.

وی درباره ساختار دوره نیز گفت: این دوره در مجموع ۳۴۰ ساعت برگزار می‌شود و آموزش‌های نظری، عملی و سوپرویژن (نظارت تخصصی) را شامل می‌شود.

سرپرست مرکز مشاوره و سبک زندگی دانشگاه شیراز افزود: تلاش شده است محتوای دوره مجموعه‌ای از دانش و مهارت‌های مورد نیاز در فرآیند ارزیابی و مداخله روان‌شناختی را پوشش دهد.

آموزش آسیب‌شناسی، روان‌سنجی و درمان‌های تخصصی

ایمانی درباره سرفصل‌ های آموزشی دوره گفت: آسیب‌شناسی روانی، داروشناسی، مداخله در بحران، روان‌سنجی و آموزش آزمون‌های کاربردی، اخلاق حرفه‌ای، مصاحبه تشخیصی، ارزیابی و فرمول‌بندی، درمان شناختی رفتاری (CBT) و طرحواره‌درمانی از جمله محورهای این دوره است.

وی ادامه داد: کلاس‌های بخش نظری روزهای پنجشنبه و جمعه برگزار می‌شود و پس از موفقیت کارآموزان در آزمون مباحث نظری، بخش عملی دوره آغاز خواهد شد.

به گفته ایمانی، در بخش عملی، امکان انجام چندین جلسه مصاحبه تشخیصی و درمانی در مرکز و تحت نظارت سوپروایزر برای کارآموزان فراهم می‌شود تا شرکت‌کنندگان آموخته‌های خود را در فضایی نزدیک به شرایط واقعی فعالیت بالینی تجربه کنند.

پذیرش متقاضیان پس از مصاحبه ورودی

سرپرست مرکز مشاوره و سبک زندگی دانشگاه شیراز با اشاره به فرآیند پذیرش متقاضیان گفت: با توجه به ماهیت تخصصی این دوره، پیش از آغاز آموزش، مصاحبه‌ای با متقاضیان انجام می‌شود و ورود به دوره منوط به قبولی در مصاحبه ورودی است.

وی افزود: این فرآیند با هدف فراهم‌کردن شرایط مناسب برای حضور متقاضیانی که از آمادگی و انگیزه لازم برای شرکت در دوره برخوردارند، انجام خواهد شد.

ایمانی همچنین درباره گواهی پایان دوره گفت: به شرکت‌کنندگانی که در تمامی بخش‌های دوره حضور داشته باشند و دوره را به‌طور کامل طی کنند، گواهی پایان دوره ارائه خواهد شد.