دوران دفاع مقدس ادامه دار است؛ لزوم حفظ روحیه ایستادگی و مقاومت

به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی ظهر سه شنبه در گردهمایی رزمندگان دوران دفاع مقدس گرمسار با حضور جمعی از رزمندگان و پیشکسوتان بسیجی در فرهنگسرای خورشید تابان، اظهار کرد: دوران دفاع مقدس همچنان در اشکال مختلف ادامه دارد و حفظ روحیه ایستادگی و مقاومت در شرایط کنونی ضرورت دارد.

وی با گرامیداشت هفته دفاع مقدس افزود: جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان را می‌توان در امتداد تجربه‌های دوران دفاع مقدس دانست و شرایط امروز نشان می‌دهد که موضوع دفاع و صیانت از کشور همچنان اهمیت ویژه‌ای دارد.

فرماندار گرمسار با اشاره به نقش موثر ارکان مختلف در پایداری کشور تصریح کرد: رهبری، مردم و نیروهای مسلح سه رکن مهم در پایداری و استواری نظام جمهوری اسلامی هستند و حمایت، پشتیبانی و قدردانی از این ارکان باید مورد توجه قرار گیرد.

همتی با قدردانی از حضور و همراهی مردم در مقاطع مختلف خاطرنشان کرد: حماسه آفرینی مردم ایران در مقاطع حساس تاریخی قابل تقدیر است و این سرمایه اجتماعی باید برای عبور از شرایط دشوار و تداوم مسیر پیشرفت کشور حفظ شود.

وی ادامه داد: ادامه راه شهدا و انتقال فرهنگ ایثار و فداکاری به نسل‌های آینده از ضرورت های امروز است و مراکز فرهنگی مرتبط با دفاع مقدس می‌توانند در ترویج این فرهنگ و تبیین ارزش‌های آن نقش موثری داشته باشند.

فرماندار گرمسار همچنین بر ضرورت حضور و مشارکت عمومی در رزمایش بزرگ «جان‌فدایان ایران» تأکید کرد و افزود: مشارکت اقشار مختلف مردم در این برنامه توصیه می شود.