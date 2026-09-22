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۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۰۳

دوران دفاع مقدس ادامه دار است؛ لزوم حفظ روحیه ایستادگی و مقاومت

دوران دفاع مقدس ادامه دار است؛ لزوم حفظ روحیه ایستادگی و مقاومت

گرمسار- فرماندار گرمسار با تأکید بر تداوم مسیر دفاع و ایستادگی ملت ایران گفت: رهبری، مردم و نیروهای مسلح سه رکن اساسی استواری نظام جمهوری اسلامی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی ظهر سه شنبه در گردهمایی رزمندگان دوران دفاع مقدس گرمسار با حضور جمعی از رزمندگان و پیشکسوتان بسیجی در فرهنگسرای خورشید تابان، اظهار کرد: دوران دفاع مقدس همچنان در اشکال مختلف ادامه دارد و حفظ روحیه ایستادگی و مقاومت در شرایط کنونی ضرورت دارد.

وی با گرامیداشت هفته دفاع مقدس افزود: جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان را می‌توان در امتداد تجربه‌های دوران دفاع مقدس دانست و شرایط امروز نشان می‌دهد که موضوع دفاع و صیانت از کشور همچنان اهمیت ویژه‌ای دارد.

فرماندار گرمسار با اشاره به نقش موثر ارکان مختلف در پایداری کشور تصریح کرد: رهبری، مردم و نیروهای مسلح سه رکن مهم در پایداری و استواری نظام جمهوری اسلامی هستند و حمایت، پشتیبانی و قدردانی از این ارکان باید مورد توجه قرار گیرد.

همتی با قدردانی از حضور و همراهی مردم در مقاطع مختلف خاطرنشان کرد: حماسه آفرینی مردم ایران در مقاطع حساس تاریخی قابل تقدیر است و این سرمایه اجتماعی باید برای عبور از شرایط دشوار و تداوم مسیر پیشرفت کشور حفظ شود.

وی ادامه داد: ادامه راه شهدا و انتقال فرهنگ ایثار و فداکاری به نسل‌های آینده از ضرورت های امروز است و مراکز فرهنگی مرتبط با دفاع مقدس می‌توانند در ترویج این فرهنگ و تبیین ارزش‌های آن نقش موثری داشته باشند.

فرماندار گرمسار همچنین بر ضرورت حضور و مشارکت عمومی در رزمایش بزرگ «جان‌فدایان ایران» تأکید کرد و افزود: مشارکت اقشار مختلف مردم در این برنامه توصیه می شود.

کد مطلب 6955181

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