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۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۴۲

نمایش ۶ مستند در هفته دفاع مقدس

نمایش ۶ مستند در هفته دفاع مقدس

مستندهای «خط القعر»، «ژنرال‌های سیزده ساله»، «برسد به دست خانم ف»، «پوتین‌های زنانه»، «روضه‌ای برای دفاع» و «عقرب زرد» در هفته دفاع مقدس در مرکز گسترش روی پرده می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس از امروز سه شنبه ۳۱ شهریور مستندهای مربوط با موضوع دفاع مقدس در سالن حقیقت نمایش داده می شوند.

«خط القعر» (فرشاد اکتسابی) امروز سه شنبه، ساعت ۱۶، «ژنرال های سیزده ساله» (آذر مهرابی و محمد جعفری) و «برسد به دست خانم ف» (جمشید رئوفی) چهارشنبه اول مهر، «پوتین های زنانه» (سیدمصطفی سیدالحسینی) شنبه چهارم مهر، «روضه ای برای دفاع» (زهرا میری) و «عقرب زرد» (علی الفت) یکشنبه پنجم مهر در سالن حقیقت مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی (میدان شهید قندی، شماره ۱۵) نمایش داده می‌شوند.

حضور برای علاقه‌مندان آزاد و رایگان است.

کد مطلب 6955192
ندا زنگینه

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