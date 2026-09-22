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۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۰۸

نوری: ایران آماده انتقال تجارب خود در حوزه امنیت غذایی است

نوری: ایران آماده انتقال تجارب خود در حوزه امنیت غذایی است

وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر ظرفیت‌های گسترده ایران و ازبکستان برای توسعه همکاری‌های کشاورزی، گفت: جمهوری اسلامی ایران آماده است تجربیات خود در حوزه امنیت غذایی را به اشتراک بگذارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی در دیدار با رئیس کمیته امنیت غذایی ازبکستان، اظهار کرد: روابط ایران و ازبکستان بر پایه اشتراکات تاریخی، تمدنی، فرهنگی و دینی، روابطی عمیق و دوستانه است و جمهوری اسلامی ایران از پیشرفت و توسعه ازبکستان خرسند است.

وی با اشاره به اهمیت شکل‌گیری کمیته امنیت غذایی در ازبکستان، افزود: امنیت غذایی از مهم‌ترین موضوعات راهبردی کشورهاست و تشکیل چنین مجموعه‌ای در ازبکستان نشان‌دهنده نگاه دقیق و برنامه‌ریزی مناسب این کشور در این حوزه است.

نوری با تشریح تجربه جمهوری اسلامی ایران در تأمین امنیت غذایی در شرایط تحریم و بحران، گفت: اگرچه در قوانین و مقررات بین‌المللی، مواد غذایی و نیازهای اساسی مردم از برخی محدودیت‌ها و تحریم‌ها مستثنی هستند، اما در عمل امنیت غذایی ایران طی سال‌های گذشته با فشار و محدودیت مواجه بوده است.

وی ادامه داد: با وجود جنگ، تحریم و محدودیت‌های گسترده، نظام امنیت غذایی جمهوری اسلامی ایران طی یک‌سال‌ونیم گذشته پایداری خود را حفظ کرده و توانسته است وظیفه خود را در تأمین نیازهای کشور به‌خوبی انجام دهد.

وزیر جهاد کشاورزی، توجه مستمر به خودکفایی و تقویت بنیان‌های تولید داخلی را از عوامل مهم پایداری امنیت غذایی کشور دانست و اظهار کرد: امروز ضریب خودکفایی بخش کشاورزی ایران به حدود ۸۵ درصد رسیده است و مجموعه اقدامات علمی، فنی و اجرایی در سال‌های گذشته، تاب‌آوری نظام غذایی کشور را افزایش داده است.

وی با تأکید بر آمادگی ایران برای انتقال این تجربیات به کشورهای دوست و همسایه، گفت: با توجه به تأکیدات رئیس‌جمهور، آماده‌ایم تجربیات جمهوری اسلامی ایران را با ازبکستان و سایر کشورهای مسلمان به اشتراک بگذاریم و برای تقویت امنیت غذایی در سطح کشورهای اسلامی همکاری کنیم.

نوری همچنین توسعه تجارت کشاورزی میان دو کشور را مورد تأکید قرار داد و افزود: ایران و ازبکستان ظرفیت‌های قابل توجهی برای افزایش حجم و ارزش مبادلات محصولات کشاورزی دارند و می‌توانیم در کوتاه‌ترین زمان، تجارت محصولات کشاورزی میان دو کشور را به دو برابر افزایش دهیم.

وی با استقبال از پیشنهاد تشکیل کارگروه مشترک در حوزه قرنطینه دامی و نباتی، تصریح کرد: رفع موانع قرنطینه‌ای و تسهیل فرآیندهای مربوط به سازمان‌های دامپزشکی و حفظ نباتات می‌تواند نقش مؤثری در توسعه تجارت دو کشور داشته باشد.

وزیر جهاد کشاورزی عنوان کرد: معاونت مربوط به توسعه تجارت با ازبکستان و سازمان‌های دامپزشکی و حفظ نباتات ایران، تشکیل این کارگروه مشترک و عملیاتی شدن آن را در اسرع وقت پیگیری خواهند کرد.

نوری در ادامه پیشنهاد سرمایه‌گذاری مشترک ایران و ازبکستان برای ایجاد و مشارکت در ساخت یک پایانه بندری در یکی از بنادر جنوبی ایران، از جمله چابهار یا بندرعباس، را مطرح کرد و گفت: تکمیل کریدور شمال–جنوب و مسیرهای ارتباطی ایران با افغانستان می‌تواند زمینه ایجاد یک مسیر کریدوری مؤثر برای اتصال ازبکستان به خلیج فارس را فراهم کند.

وی افزود: ایجاد یک پایانه اختصاصی می‌تواند به توسعه تجارت ازبکستان و تسهیل دسترسی این کشور به آب‌های آزاد کمک کند.

نوری با اشاره به موقعیت ژئوپلیتیکی ایران و جایگاه ازبکستان در آسیای مرکزی، گفت: دو کشور می‌توانند با استفاده از ظرفیت کریدورهای شمال–جنوب و شرق–غرب و دسترسی ایران به آب‌های آزاد در جنوب و دریای خزر در شمال، نقش مهمی در توسعه تجارت و تقویت امنیت غذایی منطقه ایفا کنند.

وزیر جهاد کشاورزی همچنین از آمادگی شرکت‌های ایرانی برای حضور در پروژه‌های سرمایه‌گذاری، ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی و انتقال فناوری در ازبکستان خبر داد و گفت: شرکت‌های ایرانی آمادگی دارند در قالب سرمایه‌گذاری مشترک و انتقال دانش و فناوری، در توسعه بخش کشاورزی ازبکستان مشارکت کنند.

وی با اشاره به افزایش حجم تجارت دو کشور در سال‌های اخیر، تصریح کرد: با وجود اقدامات انجام‌شده از سوی مسئولان و سفارتخانه‌های دو کشور، حجم مبادلات هنوز متناسب با ظرفیت‌ها و اراده رهبران ایران و ازبکستان نیست و باید برای افزایش آن تلاش بیشتری انجام شود.

نوری در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های متنوع تولید و تجارت محصولات کشاورزی در ایران، گفت: محدودیت قابل توجهی برای توسعه تجارت محصولات کشاورزی میان دو کشور وجود ندارد و ایران آماده است زمینه‌های همکاری و مبادلات تجاری را بیش از پیش گسترش دهد.

وی همچنین از رئیس کمیته امنیت غذایی ازبکستان برای سفر به ایران دعوت کرد و گفت: ادامه مذاکرات و تبادل اسناد مورد نیاز می‌تواند با حضور طرف‌های دو کشور در تهران دنبال شود و موانع احتمالی در حوزه‌های قرنطینه، دامپزشکی، حفظ نباتات و استاندارد به‌صورت مشترک بررسی و پیگیری خواهد شد.

کد مطلب 6955379

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