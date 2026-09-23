افشای جزئیات مکالمه محرمانه داماد ترامپ و بن سلمان

به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه آمریکایی نیویورکر فاش کرد که طی یک مکالمه محرمانه میان جرد کوشنر داماد ترامپ و محمد بن سلمان ولی عهد عربستان نقشه وی برای کنار زدن محمد بن نایف پسر عمویش از ولایت عهدی در سال ۲۰۱۷ بررسی شد.

در این گزارش به نقل از یک مسئول اطلاعاتی سابق در منطقه آمده است که کوشنر به بن سلمان ابلاغ کرد همه در دولت آمریکا به جز سرویس های اطلاعاتی از وی حمایت می کنند. این پیام به مثابه چراغ سبز واشنگتن خطاب به بن سلمان برای اقدام علیه محمد بن نایف تلقی می شد.

محمد بن نایف در آن زمان ولی عهد عربستان و یکی از قدیمی ترین شرکای سرویس اطلاعات مرکزی آمریکا به شمار می رفت و محمد بن سلمان نفر دوم در ترتیب ولایت عهدی بود.

در این گزارش آمده است که در آن زمان ترامپ اختلاف شدیدی با سرویس اطلاعاتی آمریکا به دلیل تحقیقات در خصوص انتخابات سال ۲۰۱۶ داشت و می خواست از طریق حمایت از بن سلمان به این سرویس ضربه بزند.

بعد از چند ماه در سال ۲۰۱۷ بن نایف از ولایت عهدی کنار گذاشته شد و بن سلمان جای وی را گرفت. بن نایف بازداشت شد و از سال ۲۰۲۰ در بازداشت خانگی به سر می برد.