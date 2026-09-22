  1. استانها
  2. قزوین
۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۳۶

نمایشگاه «دیدار در قاب غیرت» در هلال احمر قزوین گشایش یافت

نمایشگاه «دیدار در قاب غیرت» در هلال احمر قزوین گشایش یافت

قزوین- نمایشگاه «دیدار در قاب غیرت» همزمان با هفته دفاع مقدس و با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و آشنایی نسل جوان با سیره و آرمان‌های شهدا در مرکز هلال احمر قزوین گشایش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایشگاه با حضور شهرام احمدپور، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین و مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان قزوین افتتاح شد.

نمایشگاه «دیدار در قاب غیرت» به مناسبت هفته بزرگداشت دفاع مقدس و با رویکرد ترویج فرهنگ ایثار و شهادت برپا شده است.

این رویداد با هدف ایجاد ارتباط میان نسل جوان و میراث شهدا و بازخوانی فرهنگ ایثار و فداکاری دوران دفاع مقدس در مرکز هلال احمر استان قزوین برگزار می‌شود.

نمایشگاه «دیدار در قاب غیرت» تلاش دارد با استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی و هنری، بخشی از مفاهیم مرتبط با ایثار و شهادت را برای نسل امروز روایت و زمینه آشنایی بیشتر جوانان با این میراث فرهنگی را فراهم کند.

کد مطلب 6955556

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه