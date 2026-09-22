به گزارش خبرنگار مهر، احسان جهانیان سه شنبه شب در آیین تجلیل از رزمندگان دفاع مقدس استان، با گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی (ره)، شهدای انقلاب اسلامی و ایثارگران اظهار کرد: مکتب امام خمینی (ره) مسیر روشن و امیدبخشی است که با هدایت‌های مقام معظم رهبری و با تدبیر و اقتدار دنبال می‌شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر با اشاره به توطئه‌های مستمر دشمنان از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون افزود: از ترورهای دهه ۶۰ و تحمیل جنگ هشت‌ساله تا توطئه‌های اخیر، دشمنان همواره درصدد ضربه زدن به انقلاب اسلامی بوده‌اند، اما ملت ایران با اتحاد، همدلی و حضور مستمر در میدان، نقشه‌های آنان را خنثی کرده است.

جهانیان با ابراز تأسف از شهادت دانش‌آموزان در تجاوزات رژیم صهیونیستی و آمریکا اظهار کرد: امروز صدای واحد کشور، صدای تلاش، جهاد و مبارزه برای حفظ و پایداری انقلاب اسلامی است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر با اشاره به تلاش مسئولان برای تحقق مطالبات مردم خاطرنشان کرد: دولت جمهوری اسلامی ایران در کنار نیروهای مسلح و مردم قرار دارد و تمام توان و ظرفیت خود را برای حفظ پایداری شرایط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و نظامی کشور به کار گرفته است.