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۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۴۲

جهانیان: همدلی مردم پشتوانه عبور از توطئه‌های دشمنان است

جهانیان: همدلی مردم پشتوانه عبور از توطئه‌های دشمنان است

بوشهر - معاون سیاسی استاندار بوشهر گفت: اتحاد، همدلی و حضور مستمر مردم در میدان، توطئه‌های دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران را خنثی کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، احسان جهانیان سه شنبه شب در آیین تجلیل از رزمندگان دفاع مقدس استان، با گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی (ره)، شهدای انقلاب اسلامی و ایثارگران اظهار کرد: مکتب امام خمینی (ره) مسیر روشن و امیدبخشی است که با هدایت‌های مقام معظم رهبری و با تدبیر و اقتدار دنبال می‌شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر با اشاره به توطئه‌های مستمر دشمنان از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون افزود: از ترورهای دهه ۶۰ و تحمیل جنگ هشت‌ساله تا توطئه‌های اخیر، دشمنان همواره درصدد ضربه زدن به انقلاب اسلامی بوده‌اند، اما ملت ایران با اتحاد، همدلی و حضور مستمر در میدان، نقشه‌های آنان را خنثی کرده است.

جهانیان با ابراز تأسف از شهادت دانش‌آموزان در تجاوزات رژیم صهیونیستی و آمریکا اظهار کرد: امروز صدای واحد کشور، صدای تلاش، جهاد و مبارزه برای حفظ و پایداری انقلاب اسلامی است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر با اشاره به تلاش مسئولان برای تحقق مطالبات مردم خاطرنشان کرد: دولت جمهوری اسلامی ایران در کنار نیروهای مسلح و مردم قرار دارد و تمام توان و ظرفیت خود را برای حفظ پایداری شرایط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و نظامی کشور به کار گرفته است.

کد مطلب 6955621

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