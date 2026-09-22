طهماسبی: وحدت، خط مقدم مقابله با جنگ ترکیبی دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر طهماسبی شامگاه سه‌شنبه در مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد شهدای استان گلستان در مسجد جامع گلشن، دفاع مقدس را جلوه‌ای از ایمان، همبستگی و ایستادگی مردم دانست و اظهار کرد: دفاع مقدس تنها یک نبرد نظامی نبود، بلکه صحنه‌ای از حضور و مقاومت مردم در دفاع از کشور بود.

وی با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد اختلاف و تفرقه افزود: ملت ایران در برابر تهدیدهای نظامی و فشارهای خارجی ایستادگی کرده و آنچه می‌تواند این انسجام را تضعیف کند، ایجاد شکاف و فاصله میان مردم است.

استاندار گلستان، وحدت اقوام و مذاهب را یکی از سرمایه‌های مهم اجتماعی استان برشمرد و گفت: گلستان نمونه‌ای ارزشمند از همزیستی شیعه و سنی است و این سرمایه اجتماعی باید با همراهی علما و بزرگان و هدایت نماینده ولی‌فقیه در استان بیش از گذشته تقویت شود.

طهماسبی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روند اجرای طرح‌های توسعه‌ای استان اظهار کرد: با وجود محدودیت‌های اقتصادی و فشارهای خارجی، روند عمران، آبادانی و سرمایه‌گذاری در گلستان دنبال شده است.

وی افزود: در هفته دولت امسال بیش از ۵۲ همت سرمایه‌گذاری در استان انجام شد که می‌تواند بخشی از مسیر توسعه گلستان را شتاب بخشد.

استاندار گلستان مشارکت مردم و نخبگان را لازمه جبران عقب‌ماندگی‌های استان دانست و گفت: پیشرفت گلستان بدون همراهی مردم، نخبگان، علما، خانواده‌های شهدا و ایثارگران امکان‌پذیر نیست و همه باید برای رساندن استان به جایگاه شایسته آن تلاش کنند.

طهماسبی تأکید کرد: حفظ وحدت، تقویت امید و استمرار خدمت‌رسانی، مسیر پاسداشت خون شهدا و ادامه راه رزمندگان دفاع مقدس است.