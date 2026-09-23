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۱ مهر ۱۴۰۵، ۸:۴۰

مدافع روسیه: امیدوارم مقابل ایران پیروز شویم

مدافع روسیه: امیدوارم مقابل ایران پیروز شویم

مدافع تیم ملی فوتبال روسیه دیدار برابر ایران را بازی مهم و مناسبی دانست و ابراز امیدواری کرد تیمش در این مسابقه به پیروزی برسد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در دومین دیدار تدارکاتی خود در فیفادی پیش‌رو، روز هفتم مهرماه در شهر کازان به مصاف تیم ملی روسیه خواهد رفت.

«دانیل کروگووی» در خصوص بازی‌های دوستانه پیش‌روی روسیه گفت: بازی‌های خوبی در پیش داریم و از میان سه مسابقه، دو دیدار مقابل ایران و نیجریه قطعاً بازی‌های قابل توجهی هستند.

وی افزود: ما پیش از این هم مقابل این دو تیم بازی کرده‌ایم و دیدارهای جالبی خواهند بود. امیدوارم بتوانم مقابل ایران و نیجریه به میدان بروم. مطمئنم هواداران زیادی برای تماشای این مسابقات به ورزشگاه خواهند آمد و امیدوارم بتوانیم در این دو دیدار به پیروزی برسیم.

روسیه و ایران نیز تاکنون چهار بار مقابل یکدیگر قرار گرفته‌اند که حاصل آن یک پیروزی برای هر تیم و دو تساوی بوده است. البته تیم ملی کشورمان سه بار هم رو در روی تیم شوروی سابق قرار گرفته بود که هر سه بازی با برتری تیم حریف به پایان رسیده بود.

کد مطلب 6955820
بهنام روان پاک

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