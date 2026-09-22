آخرین وضعیت تیم ملی فوتبال روسیه پیش از دیدار با ایران

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال روسیه در تاریخ ۷ مهر و در اولین بازی خود در فیفادی پیش رو در شهر کازان به مصاف تیم ملی فوتبال ایران می رود.

«نیکولای پیسارف» مربی تیم ملی فوتبال روسیه، در گفتگو با شبکه «match tv» درباره فهرست بازیکنان دعوت‌شده به اردوی این تیم گفت: تمام بازیکنانی که به اردو دعوت شده‌اند، در حال حاضر می‌توانند خودشان را بازیکن اصلی بدانند.

پیسارف درباره شرایط این اردو اظهار کرد: اینکه زمان زیادی برای آماده‌سازی در اختیار داشته باشیم، اتفاق معمولی نیست. پیش از نخستین مسابقه، یک هفته فرصت داریم تا تمرینات کاملی را پشت سر بگذاریم، اما در اردوهای قبلی نیز چنین شرایطی را تجربه کرده‌ایم و می‌دانیم برای اردوهای طولانی چگونه باید آماده شویم.

او افزود: با توجه به شرایط فعلی بازیکنان، این فهرست را انتخاب کردیم و از نظر تعداد و نفرات، شرایط طبیعی است. برای مثال، تیم ملی آلمان حتی برای مسابقات رسمی ۴۴ بازیکن را دعوت می‌کند. بنابراین، حضور تعداد زیادی بازیکن در اردو اتفاق عجیبی نیست. تمام بازیکنانی که به این اردو دعوت شده‌اند، در حال حاضر می‌توانند خودشان را بازیکن اصلی بدانند.

مربی تیم ملی روسیه درباره رقابت مهاجمان این تیم نیز گفت: اجازه دهید همه بازیکنان در اردو جمع شوند و شرایط آنها را بررسی کنیم. سپس والری گئورگی‌یویچ تصمیم خواهد گرفت که مهاجم اصلی تیم چه کسی باشد. سه مهاجم نوک به اردو دعوت شده‌اند که سوبولف نیز یکی از آنهاست. طبیعتاً همه بازیکنان فرصت حضور در زمین را پیدا خواهند کرد.