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۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۳۸

تیم ملی فوتبال روسیه با پیراهنی جدید مقابل ایران قرار می گیرد

تیم ملی فوتبال روسیه با پیراهنی جدید مقابل ایران قرار می گیرد

بازیکنان تیم ملی فوتبال روسیه برای دیدار با ایران پیراهن های جدید خود را بر تن خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، اتحادیه فوتبال روسیه از لباس جدید تیم ملی این کشور رونمایی کرد. این لباس با همکاری برند ورزشی «جوگل» طراحی شده و شامل پیراهن‌های اول و دوم، لباس‌های تمرینی و مجموعه رسمی تیم ملی است.

در طراحی پیراهن جدید روسیه از موج صوتی نخستین آکورد سرود ملی این کشور استفاده شده و بخشی از متن سرود نیز در قسمت داخلی یقه لباس درج شده است.

تیم ملی فوتبال روسیه با پیراهنی جدید مقابل ایران قرار می گیرد

تیم ملی روسیه قرار است برای نخستین‌بار ۷ مهر در دیدار دوستانه برابر تیم ملی ایران در کازان با این لباس به میدان برود. نسخه هواداری پیراهن جدید ۳۴۹۹ روبل (واحد پول روسیه) و نسخه رسمی مسابقه با نشان اصالت ۶۹۹۹ روبل قیمت دارد.

کد مطلب 6954653

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