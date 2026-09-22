به گزارش خبرنگار مهر، جمیل لطفاللهنسبی پس از پیروزی تیم ملی تنیس روی میز مقابل سنگاپور در مرحله یکهشتم نهایی بازیهای آسیایی ناگویا اظهار داشت: امروز در مرحله یکهشتم نهایی و جمع ۱۶ تیم پایانی با تیم سنگاپور بازی داشتیم. مسابقه بسیار نزدیک و خوبی بود. سنگاپور همیشه تیم خوبی داشته و در این دیدار نیز با وجود تغییراتی که در ترکیب خود ایجاد کرده بود و استفاده از یک بازیکن جدید، بچههای ما توانستند خیلی خوب ظاهر شوند.
او افزود: خدا را شکر هر سه بازی را بردیم و توانستیم سنگاپور را شکست دهیم و به مرحله بعد صعود کنیم. در مرحله بعد باید با چینتایپه روبهرو شویم. اگر بتوانیم این تیم را شکست دهیم، مقام دوره قبل را تکرار خواهیم کرد. امیدوارم بعدازظهر بچهها بتوانند بازی خوبی به نمایش بگذارند و تیم قدرتمند چینتایپه را شکست دهیم.
سرمربی تیم ملی تنیس روی میز ایران درباره رقابتهای میکس دوبل نیز گفت: برای نخستین بار بود که مجوز حضور در مسابقات میکس دوبل را کسب کرده بودیم. دختران ما نسبت به پسران سابقه و تجربه بینالمللی کمتری دارند و حضور در این مسابقات شروعی بود تا بتوانیم در آینده در این بخش بیشتر کار کنیم و به مقامهایی دست پیدا کنیم.
لطفاللهنسبی ادامه داد: من در کنار ستایش ایلوخانی و بنیامین فرجی بودم. بعد از بازی، ستایش به من گفت چون نخستین بار بود که در این سالن بازی میکرد، کمی شرایط برایش سخت بوده است. آنها تجربه لازم را ندارند و باید حضور بیشتری در چنین مسابقاتی داشته باشند تا این تجربه به دست بیاید. مطمئن هستم در آینده نتایج بهتری کسب خواهند کرد.
وی درباره شکست آرین غفاری و مهشید اشتری در میکس دوبل نیز گفت: آرین و مهشید هم در نخستین دور بازی خود شکست خوردند، اما این هم نخستین تجربه آنها بود. از طرفی در بحث آمادهسازی تیمهای میکس نیز مشکلاتی داشتیم، چون نمیتوانستیم دختران و پسران را در یک محل کنار هم داشته باشیم و این موضوع کمی کار را دشوار کرد.
سرمربی تیم ملی تنیس روی میز ایران در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم در آینده این مشکلات برطرف شود و بتوانیم در بخش میکس نیز عملکرد بهتری داشته باشیم و نتایج بهتری کسب کنیم.
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