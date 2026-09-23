۴۰۰ همت برای سرمایه در گردش و سرمایه ثابت صنایع کوچک

طهموث لاهوتی، رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره حمایت ۴۰۰ همتی از صنایع کوچک و متوسط گفت: ۷۰۰ همتی که سال گذشته برای حمایت از واحدهای تولیدی تصویب شد، مربوط به جبران تفاوت نرخ ارز بود و این تسهیلات نیز عمدتاً به صنایع بزرگ اختصاص یافت و صنایع کوچک و متوسط بهره‌ای از این تسهیلات نبردند.

وی تصریح کرد: بنابراین، در راستای حمایت از صنایع کوچک مقرر شد ۴۰۰ همت تسهیلات به این بخش اختصاص یابد. خوشبختانه شاخص‌گذاری‌ها انجام شده و زنجیره‌هایی که تسهیلات به آنها تخصیص داده خواهد شد نیز تعیین و به بانک مرکزی ارسال شده است.

معاون وزیر صمت افزود: طرحی نیز ارائه کرده‌ایم که در صورت تصویب، این منابع در قالب سرمایه در گردش، سرمایه ثابت و حمایت از توسعه روابط شبکه‌ای قابل هزینه‌کرد خواهد بود.

همچنین سعید شجاعی، معاون برنامه ریزی وزیر صمت، در این خصوص گفت: با معاونت سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی جلسه جمع‌بندی خواهیم داشت تا بتوانیم این موضوع را نهایی کنیم و اگر چالش دیگری پیش نیاید، آن را ابلاغ کنیم تا وارد فرایند اجرا شود.