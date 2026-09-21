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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۴۰

۳۵۰ کلاس اولی در بهاباد سال تحصیلی جدید را آغاز کردند

۳۵۰ کلاس اولی در بهاباد سال تحصیلی جدید را آغاز کردند

یزد- مدیر آموزش و پرورش شهرستان بهاباد از آغاز سال تحصیلی ۳۵۰ دانش‌آموز پایه اول ابتدایی در مدارس این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا تیموری صبح دوشنبه در آیین جشن شکوفه‌ها که در دبستان حکیم بهابادی برگزار شد، اظهار کرد: امسال ۳۵۰ دانش‌آموز پایه اول ابتدایی در شهرستان بهاباد همزمان با سراسر کشور وارد مدارس می‌شوند.

وی با تبریک آغاز سال تحصیلی به دانش‌آموزان و خانواده‌های آنان افزود: دوران ابتدایی یکی از مهم‌ترین مراحل شکل‌گیری شخصیت و توانمندی‌های دانش‌آموزان است و باید زمینه‌ای فراهم شود تا کودکان در محیطی بانشاط و پویا مسیر یادگیری و رشد را طی کنند.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان بهاباد تصریح کرد: فراهم کردن محیط مناسب آموزشی و تربیتی و توجه به استعدادهای دانش‌آموزان از اولویت‌های آموزش و پرورش برای ساختن آینده‌ای بهتر برای نسل جدید است.

کد مطلب 6953961

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