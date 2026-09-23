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۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۲۲

کاهش تدریجی دما در کهگیلویه و بویراحمد؛احتمال رگبار پراکنده تا پنجشنبه

کاهش تدریجی دما در کهگیلویه و بویراحمد؛احتمال رگبار پراکنده تا پنجشنبه

یاسوج-مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد از کاهش تدریجی دما و احتمال رگبار پراکنده در برخی مناطق استان طی امروز و فردا خبر داد.

علی کرمی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین بررسی و تحلیل نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، اظهار کرد: برای امروز چهارشنبه و فردا پنجشنبه در برخی مناطق استان به‌صورت نقطه‌ای احتمال رگبار پراکنده وجود دارد.

وی افزود: امروز چهارشنبه یکم مهرماه، آسمان استان در مناطق مختلف صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و گاهی افزایش سرعت وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: شرایط جوی روز پنجشنبه نیز صاف تا قسمتی ابری، همراه با گاهی افزایش سرعت وزش باد خواهد بود و در برخی مناطق احتمال رگبار پراکنده وجود دارد.

کرمی بیان کرد: برای روز جمعه سوم مهرماه نیز آسمان استان صاف تا کمی ابری همراه با گاهی افزایش سرعت وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

وی با اشاره به وضعیت دمایی استان گفت: روند دما طی روزهای آینده به‌تدریج کاهشی خواهد بود

مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد همچنین گفت: در ۲۴ ساعت گذشته لنده با بیشینه دمای ۴۳.۲ درجه سانتیگراد گرم‌ترین و یاسوج با کمینه دمای ۱۲.۹ درجه سانتیگراد خنک‌ترین نقاط استان بودند.

کد مطلب 6956559

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