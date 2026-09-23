کازرونی: ۸۵ هزار مددجو در دولت چهاردهم خودکفا شدند

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محسن کازرونی عصر چهارشنبه در توزیع مرحله دوم ۸ هزار بسته مایحتاج تحصیلی از محل زکات اهدایی دومین کنگره ۴۰۰۰ شهید استان گلستان اظهار کرد: کمیته امداد علاوه بر حمایتهای معیشتی، در حوزههای مختلفی مانند مسکن، اشتغال، امور فرهنگی و حمایت از استعدادهای برتر فعالیت میکند و رویکرد اصلی این نهاد باید توانمندسازی خانوادههای تحت حمایت باشد.
وی با اشاره به اهمیت تأمین مسکن برای خانوادههای نیازمند افزود: نداشتن سرپناه مناسب یکی از دغدغههای جدی خانوادههای تحت حمایت است و کمیته امداد تلاش کرده با ساخت و تأمین مسکن، بخشی از این مشکل را برطرف کند.
رئیس هیأت امنای کمیته امداد کشور ادامه داد: در روستاها نیز تلاش شده مددجوی تحت پوششی که فاقد مسکن است، از این مشکل خارج شود و خانوادههای نیازمند بتوانند با برخورداری از یک خانه مناسب، زندگی با ثباتتری داشته باشند.
کازرونی توانمندسازی اقتصادی را از دیگر محورهای فعالیت کمیته امداد دانست و اظهار کرد: کمک نقدی به تنهایی نمیتواند مسئله فقر را حل کند و باید زمینهای فراهم شود که افراد توانمند تحت حمایت، با اشتغال و فعالیت اقتصادی به استقلال برسند.
وی با اشاره به برخی طرحهای اشتغالزایی کمیته امداد گفت: در سالهای گذشته شمار قابل توجهی از مددجویان با اجرای برنامههای توانمندسازی از چرخه حمایت خارج شدهاند و این مسیر باید با جدیت ادامه پیدا کند.
رئیس هیأت امنای کمیته امداد کشور همچنین با اشاره به حمایت از استعدادهای برتر افزود: در میان خانوادههای تحت حمایت، دانشآموزان، طلاب و افرادی با استعدادهای علمی و مهارتی وجود دارند که باید زمینه رشد و شکوفایی آنها فراهم شود.
کازرونی با اشاره به خدمات ارائهشده در مناطق محروم اظهار کرد: ساخت مسکن، ایجاد اشتغال و اجرای طرحهای مختلف حمایتی در مناطق کمبرخوردار میتواند شرایط زندگی خانوادههای نیازمند را تغییر دهد و آنان را به سمت استقلال و خوداتکایی هدایت کند.
وی با بیان اینکه زکات نیز میتواند بخشی از این مسیر را پشتیبانی کند، خاطرنشان کرد: منابع حاصل از زکات در کنار سایر ظرفیتهای خیران و نهادهای حمایتی میتواند برای رفع نیازهای محرومان و اجرای طرحهای توانمندسازی مورد استفاده قرار گیرد.
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