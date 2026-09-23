  1. استانها
  2. بوشهر
۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۲۵

سرپرست جدید میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان عسلویه معرفی شد

سرپرست جدید میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان عسلویه معرفی شد

بوشهر- در آئینی با حضور مسئولان استانی و شهرستانی «هادی ملایی» به عنوان سرپرست جدید نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان عسلویه معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار عسلویه عصر چهارشنبه در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های متنوع شهرستان در حوزه گردشگری، بر ضرورت شناسایی و معرفی جاذبه‌های گردشگری، توجه به توسعه زیر ساخت‌های گردشگری، حمایت از صنایع دستی و استفاده از ظرفیت جوامع محلی در این حوزه تأکید کرد.

اسکندر پاسالار بر تقویت هماهنگی میان نمایندگی میراث فرهنگی و مجموعه فرمانداری، بخشداری‌ها، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و سایر دستگاه‌های مرتبط برای پیگیری مسائل و اجرای برنامه‌های حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تأکید کرد.

هادی ملایی از جوانان بومی شهرستان عسلویه که پیش از این در شهرداری بیدخون مشغول به کار بوده است به عنوان سرپرست جدید نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان عسلویه معرفی شد.

کد مطلب 6956797

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها