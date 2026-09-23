سرپرست جدید میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان عسلویه معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار عسلویه عصر چهارشنبه در این نشست با اشاره به ظرفیتهای متنوع شهرستان در حوزه گردشگری، بر ضرورت شناسایی و معرفی جاذبههای گردشگری، توجه به توسعه زیر ساختهای گردشگری، حمایت از صنایع دستی و استفاده از ظرفیت جوامع محلی در این حوزه تأکید کرد.
اسکندر پاسالار بر تقویت هماهنگی میان نمایندگی میراث فرهنگی و مجموعه فرمانداری، بخشداریها، شهرداریها، دهیاریها و سایر دستگاههای مرتبط برای پیگیری مسائل و اجرای برنامههای حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تأکید کرد.
هادی ملایی از جوانان بومی شهرستان عسلویه که پیش از این در شهرداری بیدخون مشغول به کار بوده است به عنوان سرپرست جدید نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان عسلویه معرفی شد.
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