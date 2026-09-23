به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، محمد قربانی با اشاره به دو دیدار تدارکاتی مقابل ازبکستان و روسیه اظهار داشت: توجه داشته باشید این اولین اردوی تیم ملی بعد از بازیهای جام جهانی است. بازیکنان هم کمکم به اردو اضافه میشوند و فکر میکنم میتواند اردوی خیلی خوبی باشد. با دو تیم خوب بازی داریم. ازبکستان حریفی است که در این مدت خیلی با آنها بازی کردهایم، اما همیشه ما را اذیت کرده است. آنها جزو تیمهای قدرتمند هستند و الان هم میتوانیم مقابل این تیم محک جدی بخوریم.
وی ادامه داد: از طرف دیگر، روسیه هم یکی از تیمهای پرقدرت است و بازیکنان خیلی خوبی دارد. چند لژیونر خوب در ترکیب این تیم حضور دارند. روسیه تیمی است که فیزیکی بازی میکند و در انجام کارهای تاکتیکی هم خیلی خوب است. ما هم با تدابیر کادر فنی و برنامهای که سرمربی محترم تیم ملی دارند، امیدواریم عملکرد خوبی داشته باشیم و با حضور پرقدرت در این دو بازی، در مسیر آمادهسازی برای جام ملتها قرار بگیریم.
هافبک تیم ملی درباره آخرین شرایط خود گفت: خوشبختانه شرایطم بعد از جام جهانی خیلی خوب بود. بعد از بازیای که در جام جهانی انجام دادم، حس خیلی خوبی داشتم. اینکه توانستم در جام جهانی برای تیم ملی کشورم بازی کنم، برایم لذتبخش بود. میخواهم این مسیر را ادامه بدهم و طوری تمرین و بازی کنم که انشاءالله بهترین عملکرد را داشته باشم. هدفم این است که بتوانم در ترکیب اصلی قرار بگیرم و چه یک دقیقه بازی کنم و چه ۹۰ دقیقه، بهترین عملکردم را در زمین داشته باشم.
قربانی افزود: هدفگذاری شخصیام برای دو بازی مقابل ازبکستان و روسیه این است که ابتدا در تمرینات بهترین عملکرد خودم را نشان بدهم و انشاالله اگر لیاقت داشتم، در این دو مسابقه به میدان بروم و برای تیم ملی مثمرثمر باشم.
این ملیپوش کشورمان درباره فضای حاکم بر اردوی تیم ملی و هدفگذاری برای جام ملتهای آسیا عنوان کرد: ما در جام جهانی یک حسرت بزرگ داشتیم و در بازی آخر اتفاقاتی افتاد. حالا امیدوارم آن اتفاقات را فراموش کنیم، البته باید از همان اتفاقات انگیزه بگیریم تا بتوانیم در جام ملتها اتفاق بزرگی را رقم بزنیم.
وی با اشاره به اهمیت برگزاری اردوها و دیدارهای تدارکاتی مناسب پیش از جام ملتها گفت: قطعاً بازیهای تدارکاتی خوب میتواند به تیم ملی برای حضور شایسته در جام ملتها کمک کند. امیدوارم فدراسیون برنامهریزی لازم را انجام دهد تا پیش از جام ملتها چند بازی تدارکاتی مناسب داشته باشیم و با آمادگی کامل وارد این رقابتها شویم.
قربانی درباره حضور بازیکنان جوان در اردوی تیم ملی و افزایش رقابت میان ملیپوشان اظهار داشت: چند بازیکن جدید به اردو اضافه شدهاند که جوانان خوبی هستند. خودم هم جزو همین جوانها هستم. امیدوارم در کنار هم عملکرد خوبی داشته باشیم و نظر سرمربی تیم ملی را جلب کنیم. این رقابت میتواند خیلی به تیم ملی کمک کند و بازیکنان جوان هم میتوانند از تجربیات بزرگترها استفاده کنند.
قربانی ادامه داد: الان سردار آزمون برگشته و همه ما جوانترها میتوانیم از تجربیاتش استفاده کنیم. بالاخره سردار و مهدی طارمی جزو بزرگترین فوتبالیستهای ایران هستند و سالها برای تیم ملی افتخارآفرینی کردهاند. امیدوارم بازیکنان جوان نکات خوبی از آنها یاد بگیرند و در مسیر فوتبالی خود موفق باشند.
قربانی در پاسخ به این سؤال که چه برنامهای میتواند تیم ملی را به قهرمانی در جام ملتهای آسیا برساند، گفت: انشاالله با تدابیر کادر فنی و یکدل بودن کل تیم، آن اتفاقی را که در جام جهانی نیفتاد، در جام ملتها رقم بزنیم. با این کادر فنی ایرانی که داریم، فکر میکنم این اتفاق میتواند بیفتد.
نظر شما