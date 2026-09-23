راهیابی قایق دونفره کایاک مردان به فینال؛ کانو زنان به نیمه نهایی رسید

به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، در ادامه چهارمین روز از بازیهای آسیایی ناگویای ژاپن، رقابت های بخش مقدماتی رشته قایقرانی آبهای آرام با حضور نمایندگان کشورمان در دو ماده دیگر برگزار شد.

در ادامه، در دور مقدماتی ماده کایاک دو نفره ۵۰۰ متر مردان، علی آقامیرزایی و پیمان قویدل در رقابت با حریفانی از کشورهای مغولستان، ازبکستان، کره جنوبی، ویتنام و سنگاپور رفتند . قایق دو نفره کایاک مردان با زمان یک دقیقه و ۳۳ ثانیه و ۵۶۹ صدم ثانیه در گروه خود سوم شده و به فینال بازیها صعود کردند. فینال این ماده روز جمعه صبح برگزار می شود.

در دور مقدماتی ماده کانوی دو نفره ۵۰۰ متر زنان هم قایق دو نفره کشورمان متشکل از هدیه خیرآبادی و مائده شورگشتی در مصاف با قایق هایی از کشورهای مغولستان، تایلند، ویتنام، ازبکستان و کره شمالی با زمان ۲ دقیقه و ۱۲ ثانیه و ۴۴۱ صدم ثانیه پنجم شده و به مرحله نیمه نهایی راه یافتند. فینال این ماده صبح روز جمعه سوم مهرماه برگزار می شود.

با پایان مسابقات روز نخست قایقرانی آبهای آرام، یک قایق ایران به فینال صعود کرد، قایق دو نفره کانوی زنان به نیمه نهایی رسید و دو قایق دیگر زنان راهی شانس مجدد شدند.

این رقابتها فردا در ۵ ماده دیگر در مرحله مقدماتی برای نمایندگان ایران پیگیری خواهد شد.

رقابت های قایقرانی آبهای آرام از اول تا چهارم مهرماه با حضور قایقرانان کشورمان در ۹ ماده زنان و مردان پیگیری خواهد شد.