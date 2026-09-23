شکست یک نیمه ای امید ایران مقابل کره شمالی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال امید ایران و کره شمالی در سومین و آخرین بازی مرحله گروهی بازی های آسیایی ۲۰۲۶ از گروه B صبح امروز چهارشنبه اول مهر از ساعت ۰۹:۰۰ به وقت تهران با قضاوت سعدالله گلمرادی از تاجیکستان در ورزشگاه ویو در کارییا شهر ناگویا ژاپن به مصاف هم رفتند که نیمه اول این بازی با نتیجه ۲ بر یک به سود کره شمالی پایان رسید. امیرحسین حسین زاده زننده تنها گل ایران در نیمه اول بود.

ترکیب ایران:

محمد خلیفه، محمدامین حزباوی، دانیال ایری، ابوالفضل کوهی، یاسین جرجانی، مبین دهقان (کارت زرد)، امیرمحمد رزاقی‌نیا، سعید سحرخیزان، یوسف مزرعه، امیرحسین حسین‌زاده و کسری طاهری

ترکیب کره شمالی:

کانگ جو هیوک، ری سونگ هونگ (۲۲- هان جائه یونگ)، جونگ هوی نام، چو ریونگ ایل، را میونگ سونگ، ری کوم چول (۳۸- ریانگ کوانگ میونگ)، یوم چول گیونگ، کیم یو سونگ، کیم کوک بوم، چو کوک و پاک چونگ سونگ

در دقایق ابتدایی این دیدار، دو تیم بیشتر در میانه میدان درگیر بودند و چند خطا از سوی بازیکنان دو تیم باعث توقف جریان بازی شد. در دقیقه ۲ کره شمالی روی خطای سعید سحرخیزان صاحب ضربه ایستگاهی شد و در ادامه امیرمحمد رزاق‌نیا نیز در دقیقه ۷ روی بازیکن کره شمالی مرتکب خطا شد.

کره شمالی در دقیقه ۷ نخستین موقعیت خود را ایجاد کرد که شوت «چوئه کوک» از کنار دروازه ایران به بیرون رفت. یک دقیقه بعد نیز «ری کوم چول» روی ابوالفضل کوهی مرتکب خطا شد.

در دقیقه ۱۰، سعید سحرخیزان در میانه میدان متوقف شد و داور خطای بازیکن کره شمالی را اعلام کرد. کره شمالی در دقیقه ۱۵ بار دیگر صاحب موقعیت شد اما ضربه «یوم چول گیونگ» راهی به دروازه ایران پیدا نکرد.

حسین زاده قفل دروازه کره شمالی را باز کرد

در دقیقه ۱۷، تیم فوتبال امید ایران به گل نخست رسید. کسری طاهری با یک پاس مناسب، امیرحسین حسین‌زاده را در موقعیت گلزنی قرار داد و این بازیکن با شوت خود دروازه کره شمالی را باز کرد تا ایران یک بر صفر پیش بیفتد.

پس از گل ایران، کره شمالی برای جبران نتیجه تلاش کرد اما بازی بیشتر در میانه میدان دنبال شد. در دقیقه ۲۲ نیز این تیم دست به تعویض زد و «ری سونگ هونگ» از زمین خارج شد و «هان جائه یونگ» به جای او وارد میدان شد.

در دقیقه ۲۸، امیرحسین حسین‌زاده از بازیکن کره شمالی خطا گرفت تا ایران صاحب یک ضربه ایستگاهی شود. کره شمالی در ادامه فشار بیشتری روی دروازه ایران ایجاد کرد و در دقیقه ۳۱، «ری کوم چول» یک ضربه کرنر برای تیمش به دست آورد که پس از آن «کیم یو سونگ» با شوت خود دروازه ایران را تهدید کرد، اما ضربه او به بیرون رفت.

کره شمالی در دقیقه ۳۴ بار دیگر صاحب کرنر شد و یک دقیقه بعد نیز «جونگ هوی نام» با شوت خود تلاش کرد دروازه ایران را باز کند که ضربه او راهی به چارچوب پیدا نکرد.

تیرک دروازه به کمک خلیفه آمد

در دقیقه ۳۵ سعید سحرخیزان مرتکب خطا شد و در ادامه کره شمالی صاحب موقعیت خطرناکی شد. در دقیقه ۳۶ «چوئه ریونگ ایل» شوت خود را روانه دروازه ایران کرد که با واکنش دروازه‌بان ایران مهار شد. یک دقیقه بعد نیز «کیم کوک بوم» ضربه‌ای به سمت دروازه ایران زد که به تیر افقی برخورد کرد و به زمین بازگشت تا جدی‌ترین موقعیت کره شمالی برای به تساوی کشاندن بازی از دست برود.

در دقیقه ۳۸، کره شمالی دومین تعویض خود را انجام داد و «ری کوم چول» از زمین خارج شد و «ریانگ کوانگ میونگ» جای او را گرفت. یک دقیقه بعد نیز «چوئه کوک» برای کره شمالی صاحب یک ضربه کرنر شد که این موقعیت نیز برای شاگردان ری کوانگ چون ثمری نداشت.

گل تساوی برای کره شمالی

در دقیقه ۴۱، کره شمالی موفق شد گل تساوی را به ثمر برساند. یوم چول گیونگ با ارسال پاس خود، چوئه کوک را در موقعیت گلزنی قرار داد و این بازیکن با شوت خود دروازه تیم فوتبال امید ایران را باز کرد تا نتیجه یک بر یک شود.

در دقیقه ۴۳، امیرحسین حسین‌زاده فرصت داشت بار دیگر ایران را پیش بیندازد، اما ضربه او راهی به دروازه کره شمالی پیدا نکرد.

کامبک کره شمالی مقابل ایران

در دقیقه ۴۴، کره شمالی برای دومین بار دروازه تیم فوتبال امید ایران را باز کرد. «هان جائه یونگ» با پاس خود «را میونگ سونگ» را در موقعیت گلزنی قرار داد و این بازیکن با شوتی از زاویه بسته برای دومین بار در این بازی دروازه خلیفه را باز کرد تا نتیجه ۲ بر یک به سود این تیم شود.