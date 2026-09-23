عبدی: نتیجه برابر کره شمالی برای من قابل قبول نیست

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، حسین عبدی در نشست خبری پس از دیدار با تیم فوتبال امید کره شمالی اظهار داشت: تمام بازیکنان فکر می‌کردند که به مرحله بعد صعود کرده‌ایم. باید به کره شمالی تبریک گفت؛ آنها خیلی خوب بازی کردند. باعث تأسف است که در این گروه سخت نتوانستیم پیروز شویم و به مرحله بعد صعود کنیم.

سرمربی تیم امید خاطرنشان کرد: ما در شرایطی غیرمعمول بازی کردیم و بازیکنان ما فرسنگ‌ها از خانه و شرایط معمول خود فاصله داشتند. روی مواردی گل خوردیم که بارها در تمرینات روی آنها کار کرده بودیم، اما همان‌طور که گفتم، در یک بازی غیرمعمول شکست خوردیم و در چنین شرایطی چیزی جز عذرخواهی نمی‌توانم بگویم.

عبدی عنوان کرد: بازیکنان تیم فکر می‌کردند به‌راحتی این بازی را می‌بریم و از همان ابتدا با چنین طرز تفکری وارد مسابقه شدند. واقعاً نتیجه‌ای رقم خورد که برای من قابل قبول نیست.

وی در پاسخ به این پرسش که چه چیزی باعث شد تیم ملی امید گل‌های متفاوت دریافت کند، گفت: اشتباهات فردی مهلک و عدم سازماندهی در خط دفاعی باعث شد چنین اتفاقی رقم بخورد. در حالی که ما بارها روی این موارد در تمرینات کار کرده بودیم.

سرمربی تیم امید عنوان کرد: یک بازیکن در بازی قبلی دچار مصدومیت شد، یک بازیکن دیگر اصلاً به تیم ملحق نشد و درست شب بازی نیز دو بازیکن دیگر با مشکل مواجه شدند. این شرایط بسیار غیرمعمول بود، به‌خصوص اینکه بازیکنان ما کیلومترها از خانه و شرایط معمول خود فاصله داشتند.