ورود سامانه بارشی به همدان در روزهای پایانی هفته

محمدحسن باقری‌شکیب در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس آخرین خروجی نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی آسمان استان در پنج روز آینده عمدتاً صاف تا قسمتی ابری خواهد بود.

وی افزود: در برخی ساعات و به‌ویژه در ساعت‌های بعدازظهر وزش باد در سطح استان پیش‌بینی می‌شود که شدت آن در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه به‌ویژه در ساعاتی از روز سه‌شنبه در برخی مناطق به شکل نسبتا شدید خواهد بود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان همدان درباره تغییرات دمایی گفت: تا روز چهارشنبه نوسان دمایی محسوسی در استان نخواهیم داشت اما از روز چهارشنبه با افزایش میزان ابرها دمای بیشینه در اکثر نقاط استان بین ۲ تا ۴ درجه سانتی‌گراد خنک‌تر می‌شود.

باقری‌شکیب با اشاره به فعالیت سامانه بارشی در استان تصریح کرد: یک سامانه بارشی در روزهای پایانی هفته آسمان استان را تحت تاثیر قرار می‌دهد و در ساعاتی از پنجشنبه‌شب و روز جمعه بارش‌هایی هرچند به شکل خفیف در اکثر مناطق استان پیش‌بینی می‌شود که فعالیت پراکنده و خفیف آن تا روز شنبه هفته آینده نیز ادامه خواهد داشت.

وی در خصوص وضعیت نوسانات دمایی ثبت‌شده در ایستگاه‌های استان در ۲۴ ساعت گذشته خاطرنشان کرد: روز گذشته اسدآباد و بهار با ثبت بیشینه دمای ۳۴ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقاط استان بودند و صبح امروز نیز شهرستان بهار با ثبت کمینه دمای ۸ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین دمای استان را گزارش کرد.

کارشناس هواشناسی همدان در پایان یادآور شد: در شبانه‌روز گذشته دمای هوا در ایستگاه فرودگاهی همدان در گرم‌ترین ساعت به ۳۲ درجه و در خنک‌ترین زمان به ۱۰ درجه سانتی‌گراد رسید.