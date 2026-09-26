حسن حسن نتاج در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در بابل اظهار کرد: این بازدید طی دو روز و با هدف بررسی میدانی وضعیت مراکز بهداشتی، درمانی و دانشگاهی شهرستان و شناسایی نیازهای موجود انجام شد.
وی افزود: در جریان این بازدیدها، وضعیت زیرساختها و امکانات مراکز درمانی مورد بررسی قرار گرفت و برای رفع بخشی از کمبودهای موجود، موضوعات مختلفی در حوزه تجهیزات و توسعه خدمات سلامت پیگیری شد.
نماینده مردم بابل در مجلس از برنامه نوسازی خانههای بهداشت قدیمی شهرستان خبر داد و گفت: بهبود وضعیت این مراکز میتواند نقش مهمی در ارتقای خدمات بهداشتی و دسترسی مردم مناطق مختلف به خدمات اولیه سلامت داشته باشد.
نتاج همچنین از تأمین ۶ یونیت دندانپزشکی برای بابل خبر داد و افزود: توسعه خدمات دندانپزشکی یکی از موضوعات مورد توجه در این سفر بود و پیشنهاد اجرای طرح دندانپزشک خانواده به صورت نمونه در شهرستان بابل نیز مطرح شد.
وی با اشاره به نیاز مراکز درمانی به تجهیزات تخصصی، ادامه داد: تأمین دستگاههای دیالیز بدون تحمیل هزینه به بابل از دیگر موضوعات مطرحشده در جریان این پیگیریها بود و وضعیت تجهیزات بیمارستانهای شهرستان نیز به صورت میدانی مورد بررسی قرار گرفت.
نماینده مردم بابل در مجلس همچنین از پیگیری برای تقویت ناوگان اورژانس شهرستان خبر داد و گفت: در جریان این سفر، موضوع احداث ستاد فرماندهی اورژانس ۱۱۵ بابل پیگیری و عملیات کلنگزنی این مجموعه انجام شد. همچنین اختصاص ۵ دستگاه آمبولانس به شهرستان در دستور کار قرار گرفت.
حسن نتاج با اشاره به بازدید اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در روز دوم سفر از بیمارستانهای گلیا و فاطمه زهرا (س)، بیان کرد: در این بازدیدها مسائل و نیازهای مراکز درمانی از نزدیک بررسی و موضوعات مرتبط با تأمین تجهیزات و رفع کمبودها پیگیری شد.
وی در ادامه به مطالبات بیمهشدگان تأمین اجتماعی در بابل اشاره کرد و گفت: وضعیت و مطالبات حدود ۳۰۰ هزار بیمهشده تأمین اجتماعی شهرستان نیز از دیگر موضوعات مورد پیگیری در جریان این سفر بود.
نماینده مردم بابل در مجلس تأکید کرد: هدف از این بازدیدها، بررسی دقیق مسائل حوزه سلامت از نزدیک و تبدیل نیازهای شناساییشده به برنامههای اجرایی و پیگیریهای مشخص برای ارتقای خدمات درمانی و بهداشتی شهرستان است.
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