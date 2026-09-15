  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۲۰

نیروی زمینی اولین پیروز فصل جدید لیگ دسته اول فوتبال؛ تساوی در سه بازی

نیروی زمینی اولین پیروز فصل جدید لیگ دسته اول فوتبال؛ تساوی در سه بازی

از چهار دیدار برگزار شده در روز اول هفته نخست فصل جدید لیگ دسته اول فوتبال تنها تیم نیروی زمینی موفق شد حریفش را شکست دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته اول فصل جدید لیگ دسته اول فوتبال امروز سه‌شنبه ۲۴ شهریور با برگزاری ۴ دیدار پیگیری شد.

در اولین بازی تیم های فرد البرز و مس کرمان به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه تساوی یک بر یک تمام شد. ابراهیم غلامی‌نژاد برای فرد البرز و علی دلیر برای مس گلزنی کردند.

مصاف تیم‌های پارس جنوبی جم و جزیره قشم بدون گل به پایان رسید.

نیروی زمینی تهران موفق شد در دیداری خارج از خانه تیم فولاد ب را شکست دهد. عرفان گلشنی گل سه امتیازی تیمش را به ثمر رساند.

دیدار پالایش نفت بندرعباس و شاهین بندرعامری هم با نتیجه تساوی یک بر یک خاتمه یافت. علی پورمحمد برای پالایش نفت و پیمان میری برای شاهین گلزنی کردند.

سایر بازی‌های این هفته فردا چهارشنبه ۲۵ شهریور برگزار می‌شود.

کد مطلب 6948352
بهنام روان پاک

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه