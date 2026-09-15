نیروی زمینی اولین پیروز فصل جدید لیگ دسته اول فوتبال؛ تساوی در سه بازی

به گزارش خبرنگار مهر، هفته اول فصل جدید لیگ دسته اول فوتبال امروز سه‌شنبه ۲۴ شهریور با برگزاری ۴ دیدار پیگیری شد.

در اولین بازی تیم های فرد البرز و مس کرمان به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه تساوی یک بر یک تمام شد. ابراهیم غلامی‌نژاد برای فرد البرز و علی دلیر برای مس گلزنی کردند.

مصاف تیم‌های پارس جنوبی جم و جزیره قشم بدون گل به پایان رسید.

نیروی زمینی تهران موفق شد در دیداری خارج از خانه تیم فولاد ب را شکست دهد. عرفان گلشنی گل سه امتیازی تیمش را به ثمر رساند.

دیدار پالایش نفت بندرعباس و شاهین بندرعامری هم با نتیجه تساوی یک بر یک خاتمه یافت. علی پورمحمد برای پالایش نفت و پیمان میری برای شاهین گلزنی کردند.

سایر بازی‌های این هفته فردا چهارشنبه ۲۵ شهریور برگزار می‌شود.