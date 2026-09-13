به گزارش خبرنگار مهر، حضور در بازی های پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویا سومین اعزام ظفر ذاکر همراه با کاروان ورزش ایران به حساب می آید. وی که پیش از این با کاروان ایران در بازی های پاراآسیایی ۲۰۲۲ هانگژو و بازی های پارالمپیک ۲۰۲۴ پاریس شرکت کرده بود، با تاکید بر اینکه برای ناگویا از آمادگی به مراتب بالاتری نسبت به اعزام های قبلی اش برخوردار است، گفت که مصمم است در این دوره بازی های پاراآسیایی مدال های به رنگ بهتر از هانگژو و پاریس کسب کند.

ظفر ذاکر در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه بعد از بازی های پارالمپیک پاریس برنامه های تمرینی اش برای بازی های پاراآسیایی ناگویا دنبال شد، گفت: در این فاصله در مسابقات جهانی هند هم شرکت داشتم اما مبنای اصلی تمرینات برای ناگویا بود، به همین دلیل در شرایطی عازم هند شدم که در اوج آمادگی لازم نبودم و مدالی هم نگرفتم اما بلافاصله بعد از بازگشت، تمریناتم را ویژه ناگویا ادامه دادم چون برایم این بازی ها و مدال آوری در آن بود.

این ملی پوش پاردوومیدانی مروری بر عملکردش در دو دوره همراهی کاروان ایران در بازی های پاراآسیایی و پارالمپیک داشت و یاداور شد: در هانگژو در دو ماده پرتاب نیزه و پرتاب وزنه شرکت داشتم و در هر دو بخش هم مدال نقره گرفتم. نتیجه حضورم در پاریس هم کسب مدال نقره در پرتاب وزنه بود.

ذاکر تاکید کرد: حالا در شرایطی در بازی های پاراآسیایی ۲۰۲۶ شرکت می کنم که نسبت به هانگژو، پاریس و حتی هند از آمادگی خیلی بالاتری برخوردارم و هدفم این است که رنگ مدالم از هانگژو بهتر شود. در این دوره بازی های پاراآسیایی هم هم در دو ماده پرتاب نیزه و پرتاب وزنه شرکت دارم و در هر دو ماده به دنبال سکوی قهرمانی هستم.

ملی پوش پارادوومیدانی که در کلاس F۵۵ کار می کند، در مورد وضعیت کلاس بندی خود گفت: در ماده پرتاب نیزه کلاسم تغییر نداشته اما در پرتاب وزنه با یک کلاس پائین تر ادغام شده ام اما اجازه نمی دهم این موضوع تاثیری روی عملکردم داشته باشم. اصلا این مسائل برای من که به دنبال بهبود رنگ مدالم هستم، اهمیت ندارد.