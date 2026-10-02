به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبداللهی، در خطبه های نماز جمعه این هفته دلگان، نماز را فراتر از یک تکلیف فردی و زمینه‌ساز شکل‌گیری جامعه مؤمن و تمدن اسلامی دانست و بر ضرورت توجه بیشتر به آبادانی مساجد و ترویج فرهنگ نماز تأکید کرد.

امام جمعه موقت دلگان با اشاره به پیام رهبر انقلاب به اجلاس سراسری نماز، اظهار کرد: اقامه نماز زمینه‌ساز برکات الهی، وسعت رزق و رستگاری انسان است و از ویژگی‌های اصلی جامعه مؤمنان و نخستین ثمره حکومت صالحان به شمار می‌رود.

وی از دستگاه‌های اجرایی و مردم خواست با اهتمام بیشتر نسبت به آبادانی مساجد و تقویت برنامه‌های فرهنگی، زمینه ترویج فرهنگ اقامه نماز را فراهم کنند.

حجت‌الاسلام عبداللهی با گرامیداشت هفته نیروی انتظامی، امنیت پایدار منطقه را حاصل تلاش شبانه‌روزی نیروهای نظامی و انتظامی دانست و با گرامیداشت یاد شهید «فرمانده همایی‌فصیح»، از خدمات نیروهای انتظامی و امنیتی قدردانی کرد.

وی همچنین با اشاره به تحولات منطقه و سالگرد عملیات «طوفان‌الاقصی»، درباره پیامدهای این عملیات و تحولات پس از آن سخن گفت و بر اهمیت ایستادگی و مقاومت در برابر تهدیدات و فشارهای خارجی تأکید کرد.

امام جمعه موقت دلگان در پایان، تداوم فعالیت ساختارهای سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی ایران در شرایط حساس منطقه را نشانه ثبات و اقتدار کشور دانست.