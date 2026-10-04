قالیباف: موفقیت کاروان «فرشتگان میناب» نشانه غیرت فرزندان ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی موفقیت کاروان ورزشی ایران در مسابقات آسیایی را تبریک گفت.
متن پیام به شرح زیر است:
کسب ۱۹ مدال طلا، ۱۸ مدال نقره و ۱۵ مدال برنز توسط کاروان پرافتخار جمهوری اسلامی ایران که با عنوان «فرشتگان میناب» در بازیهای آسیایی ناگویا حضور یافته بود، برگ زرین و سند زندهای از اراده و غیرت فرزندان ایران اسلامی در آوردگاههای بینالمللی است.
این درخشش، بازتاب روحیه ملتی زنده و ایستاده است که در اوج فشارها و تحریمها، پرچم عزتش را با تکیه بر خودباوری و عزم ملی به اهتزاز درمیآورد. هر بار که پرچم پرافتخار جمهوری اسلامی بر فراز سایر رقبا برافراشته شد و نغمه خوش سرود ملی کشورمان در قلب آسیا طنینانداخت، میلیونها ایرانی به همت فرزندان خود بالیدند.
در این میان، افتخارآفرینی تاریخی بانوان و دختران ورزشکار در ناگویا، جلوهای بیبدیل و معنادار داشت. در شرایطی که در تمام ادوار پیشین بازیهای آسیایی مجموعاً ۵ مدال طلا به دست آمده بود، بانوان شایسته ایران تنها در همین دوره ۳ مدال طلا به افتخارات کشور افزودند که نشاندهنده ظرفیت، توانایی و جایگاه روزافزون بانوان ورزشکار ایران در عرصه رقابتهای قارهای است.
دختران نجیب و توانمند ایران در ناگویا اثبات کردند که هویت زن ایرانی، الگویی موفق از تلفیق اصالت، شجاعت و قهرمانی در سختترین میدانهای جهانی است؛ الگویی که روایتهای دروغین ایرانستیزان را در صحنه عمل باطل کرد و شایستگی بانوان مسلمان را به رخ کشید.
امروز وظیفه خود میدانم از یکایک قهرمانان و مدالآوران، کادرهای فنی و مربیان زحمتکش، و بهویژه خانوادههای فداکار که اصلیترین تکیهگاه این افتخارآفرینان بودند، صمیمانه قدردانی کنم.
اینجانب با افتخار، این موفقیت غرورانگیز را به ملت شریف ایران، جامعه ورزش کشور و همه فرزندان پرتلاش کاروان جمهوری اسلامی تبریک میگویم و تداوم سربلندی، عزت و فتح قلههای بزرگتر را در سایه همدلی و توکل به خداوند متعال مسئلت دارم.
محمدباقر قالیباف
رئیس مجلس شورای اسلامی
رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی موفقیت کاروان ورزشی ایران در مسابقات آسیایی را تبریک گفت.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی موفقیت کاروان ورزشی ایران در مسابقات آسیایی را تبریک گفت.
نظر شما