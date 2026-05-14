علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بررسی داده‌های هواشناسی اظهار کرد: تا اواسط وقت فردا جمعه، پدیده جوی قابل توجهی برای سطح استان پیش‌بینی نمی‌شود و شرایط جوی نسبتاً پایدار خواهد بود.

وی افزود: بر اساس تحلیل نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی، از عصر فردا سامانه‌ای ناپایدار وارد منطقه می‌شود که تا روز دوشنبه هفته آینده جو استان را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: فعالیت این سامانه موجب کاهش تدریجی دمای هوا و در برخی ساعات باعث وزش باد و وقوع بارش‌هایی به صورت رگبارهای موقت بهاری همراه با رعد و برق خواهد شد.

زورآوند ادامه داد: احتمال بارش در اواخر وقت فردا و همچنین طی ساعاتی از روز شنبه بیشتر است و تمرکز بارش‌ها در نیمه شمالی استان پیش‌بینی می‌شود.

وی با اشاره به شرایط جوی مناطق مرزی خاطرنشان کرد: در برخی ساعات از فعالیت این سامانه، احتمال غبارآلود شدن نسبی نواحی مرزی استان نیز وجود دارد و شهروندان باید تمهیدات لازم را مدنظر قرار دهند.