به گزارش خبرگزاری مهر، حمزه اله‌یاری ظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری کانون‌های خدمت رضوی استان با اشاره به اجرای پویش «زنگ مهر رضوی» گفت: این طرح همزمان با آغاز سال تحصیلی و هفته دفاع مقدس با مشارکت خادمیاران و یاوران رضوی اجرا شد.

وی افزود: در قالب این پویش، ۳ هزار بسته لوازم‌التحریر به ارزش ۳۰ میلیارد ریال تهیه و میان دانش‌آموزان نیازمند استان توزیع شد که مناطق کمتر توسعه‌یافته و محروم فارس در اولویت دریافت این بسته‌ها قرار داشتند.

اله‌یاری با بیان اینکه آیین زنگ مهر رضوی در حدود ۷۰ مدرسه استان برگزار شد، اظهار کرد: این برنامه‌ها با حضور ائمه جمعه، مسئولان آموزش و پرورش، فرماندهان سپاه پاسداران، فرهنگیان و خادمیاران رضوی همراه بود.

وی ادامه داد: در حاشیه این آیین‌ها، یاد و خاطره شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی، به‌ویژه ۱۶۸ شهید دانش‌آموز میناب و شهدای دانش‌آموز شهرستان لامرد گرامی داشته شد.

مدیر کانون‌های خدمت رضوی فارس بر ضرورت تقویت مشارکت خادمیاران و یاوران رضوی در پویش‌های این مجموعه تأکید کرد و گفت: حضور اعضا در تمامی پویش‌های رضوی باید فعال‌تر و گسترده‌تر دنبال شود.

اله‌یاری همچنین رعایت دقیق مقررات، ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های ابلاغی از سوی آستان قدس رضوی را مورد تأکید قرار داد و افزود: اعضای کانون‌های خدمت رضوی موظف به رعایت این ضوابط هستند.

وی با اشاره به برنامه‌های پیش‌روی کانون‌های خدمت رضوی فارس خاطرنشان کرد: تداوم مشارکت خادمیاران در بخش‌های مختلف، رعایت انضباط سازمانی و ترویج فرهنگ خدمت رضوی، زمینه اجرای موفق‌تر برنامه‌های آتی کانون در استان را فراهم می‌کند.