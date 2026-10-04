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۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۱۷

۳ هزار بسته لوازم‌التحریر بین دانش‌آموزان نیازمند فارس توزیع شد

۳ هزار بسته لوازم‌التحریر بین دانش‌آموزان نیازمند فارس توزیع شد

شیراز-مدیر کانون‌های خدمت رضوی فارس از توزیع ۳ هزار بسته لوازم‌التحریر به ارزش ۳۰ میلیارد ریال میان دانش‌آموزان نیازمند و محروم استان در قالب پویش «زنگ مهر رضوی» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمزه اله‌یاری ظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری کانون‌های خدمت رضوی استان با اشاره به اجرای پویش «زنگ مهر رضوی» گفت: این طرح همزمان با آغاز سال تحصیلی و هفته دفاع مقدس با مشارکت خادمیاران و یاوران رضوی اجرا شد.

وی افزود: در قالب این پویش، ۳ هزار بسته لوازم‌التحریر به ارزش ۳۰ میلیارد ریال تهیه و میان دانش‌آموزان نیازمند استان توزیع شد که مناطق کمتر توسعه‌یافته و محروم فارس در اولویت دریافت این بسته‌ها قرار داشتند.

اله‌یاری با بیان اینکه آیین زنگ مهر رضوی در حدود ۷۰ مدرسه استان برگزار شد، اظهار کرد: این برنامه‌ها با حضور ائمه جمعه، مسئولان آموزش و پرورش، فرماندهان سپاه پاسداران، فرهنگیان و خادمیاران رضوی همراه بود.

وی ادامه داد: در حاشیه این آیین‌ها، یاد و خاطره شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی، به‌ویژه ۱۶۸ شهید دانش‌آموز میناب و شهدای دانش‌آموز شهرستان لامرد گرامی داشته شد.

مدیر کانون‌های خدمت رضوی فارس بر ضرورت تقویت مشارکت خادمیاران و یاوران رضوی در پویش‌های این مجموعه تأکید کرد و گفت: حضور اعضا در تمامی پویش‌های رضوی باید فعال‌تر و گسترده‌تر دنبال شود.

اله‌یاری همچنین رعایت دقیق مقررات، ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های ابلاغی از سوی آستان قدس رضوی را مورد تأکید قرار داد و افزود: اعضای کانون‌های خدمت رضوی موظف به رعایت این ضوابط هستند.

وی با اشاره به برنامه‌های پیش‌روی کانون‌های خدمت رضوی فارس خاطرنشان کرد: تداوم مشارکت خادمیاران در بخش‌های مختلف، رعایت انضباط سازمانی و ترویج فرهنگ خدمت رضوی، زمینه اجرای موفق‌تر برنامه‌های آتی کانون در استان را فراهم می‌کند.

کد مطلب 6967609

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