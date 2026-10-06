برگزاری همایش ملی«حکمرانی خردمندانه توسعه پایدار شهری»در رفسنجان

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین همایش ملی«حکمرانی خردمندانه توسعه پایدار شهری«هم‌افزایی راهبردی برندینگ و مدیریت شهری» با هدف ایجاد پیوند میان دستاوردهای علمی و چالش‌های اجرایی مدیریت شهری و پس از برگزاری سلسله پیش‌نشست‌های تخصصی و مسئله‌محور و به میزبانی شهرداری و شورای شهر در دانشگاه ولی‌عصر(عج) رفسنجان برپا خواهد شد.

بر همین اساس، پنل های علمی روز چهارشنبه پانزدهم مهر ۱۴۰۵، از ساعت ۸ صبح تا ۱۸ با حضور نویسندگان مقالات پذیرفته شده در قالب پوستر و ارائه، در ۷ محور تخصصی و در سه سالن‌های شهید پرتوی و کنفرانس دانشکده فنی و سالن شهید فخری زاده دانشکده ریاضی برگزار و داوری خواهند شد.

آیین پایانی همایش نیز روز پنجشنبه شانزدهم مهر ۱۴۰۵، از ساعت ۷:۳۰ صبح با حضور مقامات کشوری و استانی و جمعی از شهرداران کلان شهرهای ایران در تالار خیام دانشگاه برپا و از برگزیدگان تقدیر می شود.

شایان ذکر است مقالات برگزیده این کنفرانس در پایگاه‌های معتبر علمی از جمله ISC و سیویلیکا نمایه‌سازی می‌شوند و علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات تکمیلی به تارنمای دبیرخانه همایش به نشانی wgdc.vru.ac.ir مراجعه کنند.

این رویداد علمی به میزبانی شهرداری و شورای اسلامی شهر رفسنجان و با مشارکت شهرداری و شورای اسلامی شهرهای مشهد، یزد، کرمان، اصفهان، استانداری کرمان، فرمانداری رفسنجان، دانشگاه ولی عصر(عج)، دانشگاه فردوسی و سایر مراکز علمی و دانشگاهی کشور برپا می‌شود.