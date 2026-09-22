وحدت و خدمت به مردم دو ضرورت امروز کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعلاءالدین کراماتی ظهر سهشنبه در شورای اداری شهرستان شیراز، حفظ وحدت، مقابله با فساد و خدمترسانی به مردم را از مهمترین وظایف مسئولان دانست و بر ضرورت صیانت از انسجام ملی در شرایط کنونی تأکید کرد.
وی با بیان اینکه اختلاف میان بخشهای مختلف کشور به سود ایران نیست، گفت: ملتی که با اتحاد و انسجام توانست رژیم شاهنشاهی را براندازد و پیروز شود، نباید امروز بر سر مسائل جزئی در برابر یکدیگر قرار گیرد و زمینه خشنودی دشمن را فراهم کند.
فرماندار شیراز افزود: ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به وحدت و انسجام نیاز دارد و مبارزه با هر یک از بخشهای مختلف نظام و ایجاد اختلاف میان آنها به هیچ وجه به صلاح کشور نیست.
کراماتی با اشاره به تجربه تاریخی ملت ایران عنوان کرد: هر زمان اختلاف و تفرقه در کشور وجود داشته، دشمن به این سرزمین و ملت طمع کرده است، اما در دورههایی که مردم متحد بودهاند، دشمنان نتوانستهاند کوچکترین اقدامی انجام دهند و ناامید شدهاند.
وی با تأکید بر ضرورت احترام به ساختارهای قانونی و عقلانی کشور گفت: حکومتها در طول تاریخ بر پایه ساختارهای عقلانی شکل گرفتهاند و این ساختارها باید مورد احترام قرار گیرند.
فرماندار شیراز ادامه داد: دولت تقسیمبندی عالمانهای دارد و نباید امیران را با وزیران مقایسه کرد یا یک گروه را بر گروه دیگر برتری داد؛ چراکه دیوانسالاری و سپهسالاری هر دو برای اداره کشور ضرورت دارند و همکاری آنها در کنار یکدیگر لازم است.
کراماتی با بیان اینکه تأمین رفاه، امنیت و آرامش مردم به عملکرد یک گروه خاص محدود نمیشود، افزود: در دوره پیامبر اسلام(ص) نیز مسئولیتهای مختلفی وجود داشت و بخشهای گوناگون با همکاری یکدیگر میتوانستند جامعه و سرزمین را از مشکلات و آسیبها عبور دهند.
امید به بیگانگان راهگشا نیست
وی با اشاره به ضرورت توجه به منافع ملی گفت: کسانی که تصور میکنند بیگانگان میتوانند برای آنها نقش منجی داشته باشند، باید بدانند قدرتهای خارجی منافع خود را دنبال میکنند و نمیتوان برای تأمین منافع ملت ایران به آنها امید بست.
فرماندار شیراز با اشاره به نمونههای تاریخی حضور نظامی قدرتهای خارجی در کشورهای مختلف افزود: منابع و منافع کشورهای دیگر برای قدرتهای خارجی اهمیت دارد و تجربههای تاریخی نشان میدهد حضور آنها لزوماً به تأمین منافع مردم آن کشورها منجر نشده است.
کراماتی با تجلیل از جانفشانی نیروهای نظامی در جنگ اخیر گفت: اگر امروز شکست نخوردیم، ثمره جانفشانی عزیزان نظامی ماست و باید قدردان این فداکاریها باشیم.
وی اضافه کرد: حفظ دستاوردهایی که با تلاش و جانفشانی به دست آمده، نیازمند هوشیاری، وحدت و تلاش مستمر است و همه باید برای صیانت از آنچه در اختیار داریم، تلاش کنیم.
حفظ ایران و هویت اسلامی، یک مسئولیت مشترک است
فرماندار شیراز با گرامیداشت یاد شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس بیان کرد: باید یاد عزیزانی را که برای این کشور عزت آفریدند و از جان خود گذشتند، گرامی بداریم؛ چراکه همه ما مدیون کسانی هستیم که فداکاری کردند تا ملت ایران با عزت و سربلندی زندگی کند.
کراماتی با اشاره به تقابل جمهوری اسلامی با جریانهای فکری و سیاسی معاصر گفت: از ابتدای شکلگیری نظام جمهوری اسلامی، ارزشهای این نظام همواره هدف دشمنان قرار داشته و آنها تلاش کردهاند با استفاده از ابزارهای مختلف، باورها و ارزشهای جامعه ایران را تحت تأثیر قرار دهند.
وی ادامه داد: با شکلگیری مدرنیسم و تمدن مدرن، مفاهیمی همچون اومانیسم و سکولاریسم مطرح شد و تلاشهایی برای فاصله گرفتن انسان از باورهای خدامحور شکل گرفت. جمهوری اسلامی نیز به دلیل حفظ قرائت الهی خود با حملات مختلف مواجه شد.
فرماندار شیراز با اشاره به حوادث تاریخی پس از انقلاب اسلامی افزود: از زمان پیروزی انقلاب تاکنون اقدامات مختلفی علیه ایران صورت گرفته است؛ از جنگ تحمیلی هشتساله تا جنگ ۱۲ روزه و رمضان، اما ملت ایران برای حفظ این انقلاب هزینههای بسیاری پرداخته است.
کراماتی با تأکید بر پیوند ایران و تشیع در هویت ملی کشور اظهار کرد: تشیع و ایران ملازم یکدیگر هستند و واکنش ملت ایران نسبت به ظلم و جنایت در منطقه و جهان نیز ریشه در همین هویت دارد.
وی افزود: ساختار تاریخی و فرهنگی ایران همواره بر عدالت تأکید داشته و این مفهوم در دورههای مختلف تاریخی بهعنوان عنصری اساسی مورد توجه بوده است.
فرماندار شیراز ادامه داد: ترکیب جلوههای ایرانی و تشیع، هویت ایرانی ـ اسلامی را شکل داده و اندیشه ایران باستان در کنار تشیع، ایران اسلامی را به وجود آورده است؛ بنابراین اگر برای حفظ ایران و ایرانی نیازمند دفاع باشیم، از این مسئولیت هراسی نخواهیم داشت.
«مردم» محور اصلی مسئولیت مدیران
کراماتی در بخش دیگری از سخنان خود، خدمترسانی به مردم را وظیفه اصلی مدیران دانست و گفت: باید مردمی را که صبورانه پای ایران اسلامی ایستادهاند، قدر بدانیم.
وی خطاب به مدیران دستگاههای اجرایی تأکید کرد: نباید به ثروت مردم دستاندازی شود و باید با فساد و اختلاس مقابله کرد. نباید برای داشتن یک پیراهن بیشتر، کسی را بیپیراهن کنیم و برای داشتن یک وعده غذایی لذیذتر، خانوادهای را بدون غذا بگذاریم.
فرماندار شیراز افزود: وظیفه مدیران این است که در هر سازمان و ادارهای که حضور دارند، کار مردم را در چارچوب قانون و با تمام توان دنبال کنند و برای کاهش مشکلات آنان تلاش داشته باشند.
کراماتی با تأکید بر ضرورت حفظ شأن شهروندان گفت: باید با شرافت و عزت با مردم رفتار کنیم؛ چراکه این ملت بزرگترین داشته این آب و خاک است و همه ما باید خود را مدیون ملت و نظام بدانیم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: خدمت به مردم باید سرلوحه فعالیت مدیران و مسئولان باشد و دستگاههای اجرایی نیز با همکاری و هماهنگی بیشتر، زمینه ارائه خدمات مطلوبتر به شهروندان را فراهم کنند.
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