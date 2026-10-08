به گزارش خبرنگار مهر، حسن قمری پیش از ظهر پنجشنبه در جلسه قرارگاه نور و روایت کنگره امام خمینی(ره) و ۶۲۰۰ شهید استان مرکزی اظهار کرد: دانش‌آموزان صرفاً به عنوان مخاطب یا مجری برنامه‌های کنگره در نظر گرفته نشوند، بلکه ظرفیت فکری و خلاقیت آنان باید در فرآیند ایده‌پردازی، تولید محتوا، روایتگری و تصمیم‌سازی مورد استفاده قرار گیرد.

وی افزود: مأموریت اصلی کنگره، نقش‌دهی و نقش‌آفرینی دانش‌آموزان است و باید زمینه حضور مؤثر این قشر در مراحل مختلف برنامه‌ریزی و اجرای کنگره فراهم شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی تصریح کرد: نسل نوجوان و جوان امروز در فضای پیچیده و متغیر رسانه‌ای زندگی می‌کند و در این فضا، گاهی واقعیت‌ها وارونه روایت شده و اطلاعات نادرست جای حقیقت را می‌گیرد؛ بنابراین انتقال مفاهیم مرتبط با فرهنگ ایثار و شهادت نیز باید با زبان و ابزارهای مورد پذیرش این نسل انجام شود.

وی ادامه داد: استفاده هدفمند از هنر، رسانه و شیوه‌های نوین تولید محتوا می‌تواند به ماندگاری پیام کنگره و ارتباط مؤثرتر آن با نسل جدید کمک کند و ضروری است از ظرفیت دانش‌آموزان برای طراحی و اجرای ایده‌های خلاقانه بهره گرفته شود.

قمری تاکید کرد: در اجرای برنامه‌های کنگره نباید صرفاً به دنبال اقدامات پرهزینه بود، چراکه یک اقدام ساده، خلاقانه و کم‌هزینه نیز می‌تواند اثرگذاری بیشتری داشته باشد و آنچه باید مورد توجه قرار گیرد، کیفیت، خلاقیت و میزان اثرگذاری برنامه‌هاست.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی افزود: خروجی فعالیت‌های کنگره باید در متن جامعه و به‌ویژه در میان نوجوانان و جوانان قابل مشاهده باشد و برنامه‌ها به گونه‌ای طراحی شوند که مخاطب جوان در شکل‌گیری محتوا و روایت رویداد احساس مشارکت و تعلق داشته باشد.

وی بیان کرد: بهره‌گیری از ظرفیت مدارس، تشکل‌های دانش‌آموزی، فعالان فرهنگی و رسانه‌ای و گروه‌های هنری می‌تواند زمینه شکل‌گیری روایت‌های تازه و اثرگذار از فرهنگ ایثار و شهادت را فراهم کند و به انتقال این مفاهیم به نسل آینده کمک کند.

قمری بر ضرورت بازطراحی شیوه‌های روایتگری کنگره امام خمینی(ره) و ۶۲۰۰ شهید استان مرکزی متناسب با اقتضائات نسل نوجوان و جوان تأکید کرد و گفت: برنامه‌های این رویداد باید با استفاده از ظرفیت هنر و رسانه، جذاب، به‌روز و اثرگذار طراحی شود.