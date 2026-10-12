حجت الاسلام حسن زاده: پنجشنبه لنگرود پای کار «جان‌ فدا» است

حجت‌الاسلام محمدعلی حسن‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت پویش ملی «جان‌فدا» اظهار کرد: این پویش به‌عنوان حرکتی ملی و سراسری، ظرفیت ارزشمندی برای نمایش وحدت، انسجام و حضور آگاهانه مردم ایران در صحنه‌های مهم کشور به شمار می‌رود و می‌تواند بازتاب گسترده‌ای در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی داشته باشد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی لنگرود با بیان اینکه مشارکت عمومی و حضور اقشار مختلف جامعه در چنین حرکت‌هایی اهمیت ویژه‌ای دارد، افزود: برای آنکه ملت ایران بتواند در عرصه‌های مختلف، وحدت و اراده خود را به نمایش بگذارد، برگزاری اجتماعات مردمی و حضور گسترده آحاد جامعه ضروری است. این حضور، بیانگر روحیه همبستگی ملی و ایستادگی مردم در برابر فشارها و تهدیدهای دشمنان خواهد بود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی لنگرود با اشاره به مقاومت مردم ایران در برابر حملات و فشارهای دشمنان تصریح کرد: مردم ایران در مقاطع مختلف نشان داده‌اند که با تکیه بر ایمان، اتحاد و روحیه وطن‌دوستی، در برابر مشکلات ایستادگی می‌کنند و اجازه نمی‌دهند فشارهای خارجی خللی در اراده ملی آنان ایجاد کند.

اجتماع مردمی «جان‌فدا»؛ فرصتی برای نمایش وحدت و همبستگی ملی

حجت الاسلام حسن‌زاده با اشاره به برنامه‌ریزی برای حضور گسترده مردم در اجتماع پیش‌رو بیان کرد: بر اساس برنامه اعلام‌شده، اجتماع مردمی پویش «جان‌فدا» روز پنجشنبه ۲۳ مهرماه ساعت ۱۵ با حرکت از مقابل سپاه به سمت میدان اصلی شهر لنگرود برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: این برنامه فرصتی برای گردهمایی مردم با سلایق و تعلقات مختلف اجتماعی و فرهنگی است تا در کنار یکدیگر، همبستگی ملی، علاقه به میهن و آمادگی خود برای مشارکت در حرکت‌های عمومی کشور را به نمایش بگذارند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی لنگرود با تأکید بر اینکه موفقیت چنین برنامه‌هایی به مشارکت همه‌جانبه مردم وابسته است، خاطرنشان کرد: حضور پرشور مردم در این اجتماع می‌تواند پیام روشنی از وحدت و انسجام جامعه ایران به همراه داشته باشد و زمینه‌ساز تقویت روحیه همدلی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی شود.

هیئت‌های مذهبی، جامعه قرآنی و فعالان فرهنگی در کنار مردم حضور می‌یابند

حجت الاسلام حسن‌زاده با اشاره به نقش مجموعه‌های فرهنگی و مذهبی در همراهی با پویش «جان‌فدا» گفت: انتظار می‌رود هیئت‌های مذهبی، مداحان، کنشگران فرهنگی، فرهنگیان، فعالان جامعه قرآنی و دیگر مجموعه‌های مردمی و مذهبی در کنار سایر اقشار جامعه در این اجتماع حضور یابند.

وی افزود: مشارکت این گروه‌ها در کنار دیگر شهروندان، از جمله خانواده‌ها، جوانان و اقشار مختلف مردم، می‌تواند به افزایش همدلی اجتماعی و تقویت فضای همبستگی در جامعه کمک کند. حضور مردم با روحیه ایمان، اتحاد و وطن‌دوستی، سرمایه‌ای ارزشمند برای عبور از شرایط دشوار و مقابله با فشارهای بیرونی است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی لنگرود در پایان با دعوت از مردم برای مشارکت در این برنامه اظهار کرد: امیدواریم با همراهی همه اقشار جامعه و حضور گسترده مردم در اجتماع روز پنجشنبه، شاهد جلوه‌ای باشکوه از وحدت و انسجام ملی در شهرستان لنگرود باشیم و این حرکت مردمی با قوت و همدلی ادامه پیدا کند.