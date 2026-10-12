سید محسن موسوی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت زیرساختی و آموزشی شهرستان کارون بیان کرد: جدایی شهرستان کارون از اهواز، بدون فراهم کردن زیرساخت‌های لازم و ایجاد امکانات متناسب با نیازهای مردم، ظلمی مضاعف به این شهرستان است.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی گفت: از زمان استقلال کارون تاکنون، آن‌گونه که شایسته مردم این منطقه بوده، خدمات و تحولات زیرساختی مورد انتظار محقق نشده است.

وی با تأکید بر ضرورت انتقال صریح مطالبات مردم به رئیس‌جمهور تصریح کرد: صادقانه می‌گویم که در شرایط فعلی، اراده لازم برای ایجاد تحول اساسی در شهرستان کارون مشاهده نمی شود.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی افزود: یکی از مهم‌ترین نشانه‌های این وضعیت عدم توسعه اداری است چرا که از زمان مستقل شدن کارون تا به امروز، حتی یک مترمربع ساختمان اداری متناسب با نیازهای این شهرستان ساخته نشده است. باید پرسید کدام‌یک از ادارات شهرستان کارون در شأن مردم و متناسب با جایگاه این شهرستان است؟

موسوی زاده به وضعیت مناطق مختلف اهواز و مقایسه آن با کوت‌عبدالله اشاره و عنوان کرد: مناطقی مانند ۶ و ۷ شهرداری اهواز از نظر جمعیت شرایطی مشابه کوت‌عبدالله دارند اما باید بررسی کرد که چرا در زمینه امکانات، خدمات شهری و وضعیت اداری، چنین تفاوت‌هایی میان این مناطق وجود دارد. مردم کارون نیز حق دارند از امکانات و خدمات متناسب با جمعیت و نیازهای منطقه خود برخوردار باشند.

وی در خصوص وضعیت مدارس شهرستان کارون و کمبود امکانات آموزشی بیان کرد: هفته گذشته در جلسه‌ای با حضور خان‌محمدی رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور و ممبینی رئیس نوسازی مدارس استان، موضوع مشکلات مدارس مطرح شد.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این جلسه، اعلام شد که مبلغ ۱۰ میلیارد تومان برای تأمین کولر اختصاص می‌یابد اما پرسش اساسی این است که با این مبلغ و امکانات محدود، چند مدرسه را می‌توان تجهیز کرد؟ اگر قرار باشد تنها با توزیع چند دستگاه کولر به مشکلات مدارس کارون پاسخ دهیم، نمی‌توانیم انتظار تحول جدی در نظام آموزشی این شهرستان داشته باشیم.

موسوی زاده خطاب به مسئولان آموزش‌وپرورش و نوسازی مدارس تأکید کرد: شرایط مدارس اهواز و کارون را با یکدیگر مقایسه کنید. بسیاری از مدارس در اهواز از ظرفیت‌های حمایتی، کمک‌های مردمی و منابع مالی بیشتری برخوردار هستند در حالی که مدارس کارون از چنین پشتوانه‌هایی محروم هستند. در برخی مدارس اهواز، خانواده‌ها و خیران می‌توانند کمک‌های مالی قابل‌توجهی ارائه دهند اما در کارون حتی پیدا کردن یک مدرسه برخوردار از توان مالی برای حمایت از دو مدرسه دیگر نیز دشوار است.

وی با انتقاد از نبود سازوکار مناسب برای توزیع عادلانه امکانات آموزشی بیان کرد: هنگامی که در یک منطقه تجهیزات مازاد وجود دارد اما مدارس منطقه‌ای دیگر با کمبود امکانات اولیه مواجه‌ هستند، باید سازوکاری برای استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود و کمک به مدارس محروم ایجاد شود. هدف باید این باشد که همه دانش‌آموزان، صرف‌نظر از محل زندگی‌شان، از فرصت‌های آموزشی مناسب برخوردار شوند.