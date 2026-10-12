به گزارش خبرنگار مهر، جواد ذاکر بعد از ظهر دوشنبه در گفتگو با رسانه‌ها اظهار کرد: در شش‌ماهه نخست سال جاری، عملیات روکش آسفالت ۳۱۶ کیلومتر از راه‌های خراسان جنوبی انجام شد و هفت پروژه مرمت و روکش آسفالت در محورهای استان به اتمام رسید.

وی هدف از اجرای این اقدامات را بهبود کیفیت رویه راه‌ها، نگهداری و بهسازی محورهای مواصلاتی و ارتقای ایمنی تردد عنوان کرد.

سرپرست اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی با اشاره به پروژه‌های اجراشده در نیمه نخست سال افزود: مرمت و روکش آسفالت محور بیرجند–سربیشه–نهبندان در محدوده شهرستان نهبندان، کمربندی قاین، محور قاین–خواف در محدوده شهرستان قاین و کمربندی بیرجند از مهم‌ترین پروژه‌های این بخش بوده است.

ذاکر با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای نیمه دوم سال تصریح کرد: ادامه اجرای پروژه‌های بهسازی در کریدور مشهد–چابهار، از جمله مرمت و روکش آسفالت کمربندی‌های شرقی و غربی بیرجند و کمربندی قاین، در اولویت قرار دارد.

وی مرمت و روکش آسفالت محور فردوس–دیهوک و اجرای عملیات روکش آسفالت در محورهای روستایی و فرعی را از دیگر پروژه‌های اولویت‌دار برای ادامه عملیات تا پایان سال جاری اعلام کرد.