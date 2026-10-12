به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی ایزدخواستی ظهر دوشنبه در نشست خبری رویداد ملی صنایع خلاق مانوین با اصحاب رسانه که با حضور عبدالحسن بهرامی، رئیس این رویداد، در دفتر استاندار اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: مانوین قرار است سرآغاز مجموعه‌ای از برنامه‌های مستمر در سطح استان باشد که با برنامه‌ریزی گسترده و همکاری دستگاه‌های اجرایی، زمینه ارتباط، هم‌افزایی و شبکه‌سازی میان کارگاه‌های کوچک صنایع دستی و فعالان صنایع خلاق را فراهم می‌کند.

وی با اشاره به ظرفیت تاریخی اصفهان در پیوند میان حکمرانی و صنایع دستی افزود: تجربه دوره صفویه در توسعه صنایع دستی و جایگاه این فعالیت‌ها در ساختار اقتصادی و فرهنگی آن دوران، نشان‌دهنده اهمیت صنایع خلاق در هویت تاریخی اصفهان است؛ ظرفیتی که می‌تواند در برنامه‌ریزی‌های امروز برای تقویت اقتصاد خلاق و حمایت از فعالان این حوزه مورد توجه قرار گیرد.

دستیار استاندار اصفهان در امور میراث فرهنگی و صنایع خلاق با اشاره به حضور حدود ۳۰۰ نفر از فعالان جوان و باتجربه صنایع دستی در این رویداد بیان کرد: گردهمایی فعالان این حوزه فرصتی برای آشنایی متقابل، ایجاد ارتباطات حرفه‌ای و شکل‌گیری شبکه‌های همکاری است؛ ظرفیتی که در صورت تداوم و پیگیری می‌تواند زمینه‌ساز تعامل بیشتر میان تولیدکنندگان و فعالان صنایع خلاق استان شود.

ایزدخواستی با تأکید بر اینکه مانوین به یک برنامه مقطعی محدود نخواهد شد، تصریح کرد: این رویداد نقطه گشایش جریانی است که قرار است در قالب مجموعه‌ای از برنامه‌های بعدی ادامه پیدا کند و جزئیات مراحل آینده آن در زمان مناسب اطلاع‌رسانی خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه‌های مدیریت شهری اصفهان برای احیای محله تاریخی دردشت اشاره کرد و گفت: این محله که در گذشته یکی از نقاط مهم و اثرگذار شهر اصفهان به شمار می‌رفت، طی حدود یک قرن گذشته بخشی از ارزش‌ها و کارکردهای اجتماعی خود را از دست داده است.

دستیار استاندار اصفهان در امور میراث فرهنگی و صنایع خلاق افزود: طی چهار سال گذشته نزدیک به ۶۰ پروژه از سوی مجموعه مدیریت شهری در این محله اجرا شده است؛ اقداماتی که با هدف احیا و بازآفرینی یکی از محدوده‌های تاریخی شهر انجام گرفته و قرار است دستاوردهای آن در برنامه‌های مرتبط با رویداد ملی مانوین نیز مورد توجه قرار گیرد.

ایزدخواستی با اشاره به هماهنگی انجام‌شده برای برگزاری مراسم افتتاحیه این مجموعه هم‌زمان با برنامه‌های مانوین اظهار کرد: انتخاب محله دردشت در این چارچوب می‌تواند زمینه پیوند میان احیای محدوده‌های تاریخی و توسعه فعالیت‌های صنایع خلاق را فراهم کند و به معرفی ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی اصفهان در کنار توانمندی‌های نسل جدید فعالان این حوزه کمک کند.

وی در پایان با اشاره به حجم اقدامات انجام‌شده در حوزه مرمت و احیای شهری در این محدوده، بر اهمیت معرفی دستاوردهای این پروژه‌ها در کنار برنامه‌های توسعه صنایع خلاق تأکید کرد.