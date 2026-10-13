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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۳۲

آزادی ۱۳ زندانی در همدان با حمایت ۱۰ میلیارد ریالی خیر نیک‌اندیش

آزادی ۱۳ زندانی در همدان با حمایت ۱۰ میلیارد ریالی خیر نیک‌اندیش

همدان-در اقدامی خداپسندانه و با مشارکت یک خیر نیک‌اندیش و تلاش اعضای هیئت صلح مستقر در زندان مرکزی همدان زمینه آزادی ۱۳ زندانی فراهم شد و این افراد به آغوش خانواده‌های خود بازگشتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به همت یک خیر نیک اندیش و تلاش اعضای هیئت صلح مستقر در زندان مرکزی همدان در اقدامی خداپسندانه زمینه آزادی ۱۳ زندانی فراهم شد.

در این فرآیند اصلاحی و تربیتی یک خیر همدانی با اهدای مبلغ ۱۰ میلیارد ریال زمینه آزادی این زندانیان را فراهم کرد و این اقدام با پیگیری‌های مستمر اعضای هیئت صلح مستقر در زندان مرکزی همدان و رایزنی برای جلب رضایت شکات به سرانجام رسید.

این حرکت خیرخواهانه در راستای ترویج فرهنگ صلح و سازش، بهره‌گیری از ظرفیت خیران و با هدف کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از زندانی شدن افراد انجام شد.

گفتنی است هیئت‌های صلح مستقر در زندان‌ها به عنوان زیرمجموعه‌ای از معاونت حل اختلاف دادگستری کل استان همدان و در چارچوب برنامه‌های «ستاد صبر» با هدف ترویج فرهنگ گذشت و صلح در جامعه فعالیت می‌کنند. این نهاد با پیگیری پرونده‌های قضایی و جلب مشارکت‌های مردمی نقشی اساسی در کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و تقویت پیوندهای خانوادگی ایفا می‌کند.

کد مطلب 6976590

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