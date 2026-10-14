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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۲۵

دستگیری ۲ سارق سیم و کابل برق در شاهرود؛ ۹ فقره سرقت کشف شد

دستگیری ۲ سارق سیم و کابل برق در شاهرود؛ ۹ فقره سرقت کشف شد

شاهرود- فرمانده انتظامی شاهرود از دستگیری دو سارق سیم و کابل برق در ساعات اولیه بامداد خبر داد و گفت: این متهمان به انجام ۹ فقره سرقت اعتراف کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا شائینی صبح چهارشنبه در انجام ماموریت پلیسی اظهار کرد: به منظور برقراری امنیت اجتماعی و همچنین ایجاد آرامش برای شهروندان گشت زنی مستمر انجام می شود.

وی ادامه داد: مأموران کلانتری ۱۴ رویان شاهرود هنگام گشت‌زنی هدفمند در ساعات اولیه صبح، دو سارق را هنگام سرقت سیم و کابل برق دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شاهرود توضیح داد: ادوات سرقت از محل کشف شد و متهمان در جریان تحقیقات پلیسی به ۹ فقره سرقت سیم و تجهیزات انتقال برق در شهرستان شاهرود اعتراف کردند.

شائینی با تأکید بر نقش مشارکت شهروندان در پیشگیری از سرقت‌ها، از مردم خواست در صورت مشاهده افراد مشکوک یا ناشناس، به‌ویژه در ساعات پایانی شب، موضوع را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6977639

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