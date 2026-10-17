رزاقی نیا تنها غایب استقلال مقابل گل گهر

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال استقلال و گل‌گهر در هفته نهم رقابت‌های لیگ برتر، روز دوشنبه ۲۷ مهر و از ساعت ۱۷:۴۵ در ورزشگاه شهدای شهر قدس و با قضاوت موعود بنیادی‌فرد به مصاف هم می‌روند.

در روزهای اخیر، یاسر آسانی، امیرمحمد رزاقی‌نیا و اسماعیل قلی‌زاده سه بازیکن استقلال بودند که به دلیل مصدومیت، تمرینات اختصاصی خود را دنبال می‌کردند. در این میان، مصدومیت رزاقی‌نیا نسبت به دو بازیکن دیگر شدیدتر است و این بازیکن در دیدار برابر گل‌گهر غایب خواهد بود. با این حال، آسانی و قلی‌زاده مشکلی برای همراهی استقلال در این بازی ندارند و می‌توانند تیم خود را در این مسابقه همراهی کنند.

استقلال در حال حاضر با ۱۶ امتیاز و پس از پرسپولیس و تراکتور در رتبه سوم جدول رده‌بندی لیگ برتر قرار دارد. آبی‌پوشان در صورت پیروزی برابر گل‌گهر و لغزش دو تیم بالانشین، این فرصت را خواهند داشت تا به صدر جدول صعود کنند.