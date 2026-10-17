  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۹:۲۲

هفته نهم لیگ بیست و ششم؛

رزاقی نیا تنها غایب استقلال مقابل گل گهر

رزاقی نیا تنها غایب استقلال مقابل گل گهر

هافبک تیم فوتبال استقلال به دلیل مصدومیت نمی تواند تیم خود را در بازی با گل گهر همراهی کند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال استقلال و گل‌گهر در هفته نهم رقابت‌های لیگ برتر، روز دوشنبه ۲۷ مهر و از ساعت ۱۷:۴۵ در ورزشگاه شهدای شهر قدس و با قضاوت موعود بنیادی‌فرد به مصاف هم می‌روند.

در روزهای اخیر، یاسر آسانی، امیرمحمد رزاقی‌نیا و اسماعیل قلی‌زاده سه بازیکن استقلال بودند که به دلیل مصدومیت، تمرینات اختصاصی خود را دنبال می‌کردند. در این میان، مصدومیت رزاقی‌نیا نسبت به دو بازیکن دیگر شدیدتر است و این بازیکن در دیدار برابر گل‌گهر غایب خواهد بود. با این حال، آسانی و قلی‌زاده مشکلی برای همراهی استقلال در این بازی ندارند و می‌توانند تیم خود را در این مسابقه همراهی کنند.

استقلال در حال حاضر با ۱۶ امتیاز و پس از پرسپولیس و تراکتور در رتبه سوم جدول رده‌بندی لیگ برتر قرار دارد. آبی‌پوشان در صورت پیروزی برابر گل‌گهر و لغزش دو تیم بالانشین، این فرصت را خواهند داشت تا به صدر جدول صعود کنند.

کد مطلب 6979988

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها