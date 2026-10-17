آبرسانی به ۱۵۷ روستا با اعتبار ۸۷۹ میلیارد تومانی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، هاشم امینی، مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، روز شنبه ۲۵ مهر در نشست افتتاح طرح‌های آبرسانی روستایی در وزارت نیرو اظهار کرد: در چارچوب پویش «ایران آباد» و برنامه «هر هفته ۵۰ روستا»، طرح‌های آبرسانی به ۱۵۷ روستا در استان‌های لرستان و زنجان به بهره‌برداری می‌رسد.

وی با اشاره به تداوم اجرای طرح‌های آبرسانی روستایی با وجود محدودیت‌های مالی گفت: هدف این برنامه، تأمین آب سالم، بهداشتی و پایدار برای روستاها، به‌ویژه مناطق دارای تنش آبی و برخوردار از شبکه‌های ناپایدار تأمین آب، و کاهش فاصله میان شهرها و روستاها در دسترسی به آب است.

آبرسانی به ۵۷۷۲ روستا در سه سال نخست برنامه هفتم

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با اشاره به عملکرد برنامه هفتم توسعه در حوزه آبرسانی روستایی بیان کرد: در سه سال نخست این برنامه، آبرسانی به ۵۷۷۲ روستا انجام شده است.

امینی افزود: بر اساس هدف‌گذاری اولیه، آبرسانی به ۱۰ هزار روستا در دوره پنج‌ساله برنامه پیش‌بینی شده بود. در این چارچوب، هدف سال نخست ۲۵۰۰ روستا و هدف هر یک از سال‌های دوم و سوم ۲۰۰۰ روستا تعیین شده بود.

به گفته وی، در سال نخست برنامه، ۲۴۳۷ روستا، در سال دوم ۲۳۵۲ روستا و از ابتدای سال سوم تا ۲۵ مهر نیز ۹۸۳ روستا از طرح‌های آبرسانی بهره‌مند شده‌اند.

وی با اشاره به ادامه اجرای برنامه تا پایان سال گفت: پیش‌بینی می‌شود ۱۰۱۷ روستای دیگر نیز تا پایان سال به این مجموعه اضافه شود.

جزئیات طرح‌های آبرسانی در لرستان و زنجان

امینی درباره طرح‌های افتتاح‌شده در این مرحله اظهار کرد: از مجموع ۱۵۷ روستا، ۱۱۷ روستا در استان لرستان و ۴۰ روستا در استان زنجان قرار دارند.

وی افزود: طرح‌های آبرسانی در لرستان با مشارکت بخش خصوصی، قرارگاه امام حسن مجتبی(ع) و خیران اجرا شده است.

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور همچنین با اشاره به اجرای طرح‌های استان زنجان اعلام کرد که ۴۰ روستا در این استان در قالب این مرحله از برنامه آبرسانی قرار دارند.

مشارکت بخش خصوصی، خیران و قرارگاه امام حسن مجتبی(ع)

امینی با اشاره به نقش مشارکت‌کنندگان در اجرای طرح‌های آبرسانی روستایی گفت: اجرای این پروژه‌ها با همکاری بخش خصوصی، خیران و قرارگاه امام حسن مجتبی(ع) و مجموعه‌های همکار آن دنبال شده است.

وی همچنین از مشارکت مجمع خیران آب کشور و گروه‌های فعال در حوزه محرومیت‌زدایی قدردانی کرد و بر ادامه همکاری این مجموعه‌ها برای تحقق اهداف آبرسانی روستایی تأکید کرد.

تخصیص تنها ۴ همت از اعتبار ۳۸.۵ همتی آبرسانی روستایی

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با اشاره به منابع مالی پیش‌بینی‌شده برای طرح‌های روستایی در سال ۱۴۰۵ گفت: از مجموع ۳۸.۵ همت اعتبار پیش‌بینی‌شده برای این بخش، تاکنون حدود ۴ همت تخصیص یافته است.

امینی توضیح داد: بخشی از منابع پیش‌بینی‌شده در قالب اعتبارات مرتبط با ماده ۲۸ و بخشی نیز از محل محرومیت‌زدایی در نظر گرفته شده بود که به گفته وی، تخصیص این منابع با محدودیت مواجه شده است.

وی با تأکید بر ادامه اجرای پروژه‌ها اظهار کرد: با وجود محدودیت منابع مالی، از ظرفیت‌های موجود در صنعت آب و فاضلاب برای پیشبرد طرح‌ها و عمل به تعهدات آبرسانی روستایی استفاده می‌شود.

برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری از پروژه‌های آب و فاضلاب تا پایان سال

امینی در بخش دیگری از سخنان خود از برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری از پروژه‌های صنعت آب و فاضلاب در سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: پروژه‌های پیش‌بینی‌شده در قالب یک تقویم اجرایی تنظیم شده‌اند تا روند بهره‌برداری از آن‌ها دنبال شود.

وی همچنین به برنامه بهره‌برداری از پروژه‌های تصفیه فاضلاب و طرح‌های بخش آب اشاره کرد و بر تداوم اجرای پروژه‌های عمرانی این صنعت تأکید داشت.

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در پایان با قدردانی از کارکنان صنعت آب و فاضلاب، پیمانکاران و مجموعه‌های مشارکت‌کننده در اجرای پروژه‌ها، تأمین آب شرب سالم و بهداشتی و تداوم خدمات‌رسانی به روستاها را از محورهای اصلی فعالیت این صنعت دانست.