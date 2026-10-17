به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا دادبود صبح شنبه در جلسه دهیاری های استان از واگذاری ۱۹۰ دستگاه خودرو و ماشین‌آلات به دهیاری‌های استان طی دو سال اخیر خبر داد و گفت: بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات کم‌بهره با نرخ ۸ درصد نیز برای خرید ماشین‌آلات موردنیاز مدیریت روستایی اختصاص یافته است.

وی با تشریح اقدامات انجام‌شده در حوزه مدیریت روستایی مازندران اظهار کرد: طی دو سال اخیر، بیش از ۵ هزار میلیارد تومان اعتبار به دهیاری‌های استان اختصاص یافته است تا زمینه اجرای پروژه‌های عمرانی و خدماتی و ارتقای سطح خدمات در روستاها فراهم شود.

وی با اشاره به عملکرد دهیاری‌های مازندران افزود: این استان در اجرای پروژه‌های عمرانی و خدماتی روستایی توسط دهیاری‌ها، رتبه نخست کشور را کسب کرده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تقویت تجهیزات مدیریت روستایی گفت: در این مدت ۱۹۰ دستگاه خودرو و ماشین‌آلات در اختیار دهیاری‌های استان قرار گرفته است تا ظرفیت ارائه خدمات به روستاییان افزایش یابد.

دادبود ادامه داد: همچنین بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات کم‌بهره با نرخ ۸ درصد، در قالب تفاهم‌نامه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با پست بانک، برای خرید ماشین‌آلات به دهیاری‌ها اختصاص یافته است.

وی با تأکید بر ضرورت ساماندهی پسماند در مناطق روستایی خاطرنشان کرد: اجرای طرح تفکیک زباله از مبدأ در روستاهای استان نیز از دیگر محورهای پیگیری‌شده در راستای بهبود مدیریت پسماند و ارتقای خدمات زیست‌محیطی به شمار می‌رود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های روستایی تأکید کرد: تأمین اعتبار، تجهیز دهیاری‌ها و بهبود مدیریت پسماند از جمله اقداماتی است که می‌تواند به ارتقای کیفیت خدمات عمومی و بهبود شرایط زندگی در روستاهای استان کمک کند.