۲۲۵ طرح کشاورزی در اردبیل در دست اجرا است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی حسین احدی عالی، در جلسه تخصصی اشتغال در اردبیل با اشاره به تحقق ۶۴ درصدی تعهدات اشتغال جهاد کشاورزی اردبیل اظهار داشت: امسال ایجاد ۸ هزار و ۵۷۶ فرصت شغلی در بخش کشاورزی استان هدف‌گذاری شده است.

وی خاطرنشان کرد: تاکنون حدود ۶۴ درصد از تعهدات اشتغال این سازمان در سامانه رصد محقق شده و پیگیری‌ها برای تحقق کامل اهداف تعیین‌شده ادامه دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل با تأکید بر ضرورت صیانت از اشتغال موجود و ایجاد فرصت‌های شغلی مولد و پایدار افزود: توسعه زیرساخت‌ها، حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، پرداخت تسهیلات کم‌بهره و گسترش مجتمع‌های تولیدی کشاورزی از مهم‌ترین راهکارهای توسعه اشتغال در این بخش است.

احدی عالی با اشاره به طرح‌های در دست اجرای بخش کشاورزی تصریح کرد: در حال حاضر ۲۲۵ طرح کشاورزی با پیشرفت فیزیکی بیش از ۶۰ درصد و سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده ۱۵ هزار و ۱۱۱ میلیارد تومان در دست اجراست که با بهره‌برداری از آن‌ها برای یک‌هزار و ۷۰۳ نفر اشتغال مستقیم ایجاد خواهد شد.

وی با اشاره به ظرفیت تفاهم‌نامه‌های سرمایه‌گذاری برای توسعه اشتغال در استان خاطرنشان کرد: در قالب هفت طرح مرتبط با تفاهم‌نامه‌های سفر ریاست‌جمهوری، ایجاد اشتغال برای ۴ هزار و ۴۲۰ نفر پیش‌بینی شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل ادامه داد: همچنین در قالب ۱۳ طرح مرتبط با تفاهم‌نامه‌های همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری استان اردبیل، زمینه اشتغال یک‌هزار و ۶۹۰ نفر پیش‌بینی شده که اجرای این طرح‌ها می‌تواند نقش مؤثری در رونق تولید و افزایش فرصت‌های شغلی در بخش کشاورزی داشته باشد.

احدی عالی بر ضرورت تسریع در اجرای طرح‌های اشتغال‌زا، رفع موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاران و پیگیری مستمر برای تحقق تعهدات اشتغال تأکید کرد و گفت: توسعه فرصت‌های شغلی پایدار در بخش کشاورزی نیازمند حمایت هدفمند از سرمایه‌گذاری، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و تقویت ظرفیت‌های تولیدی استان است.