دستگیری زن کلاهبردار در شهمیرزاد؛ متهم ۲۴ میلیارد ریال بدهکار بود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید جلال حسینی غروب شنبه در انجام ماموریت پلیسی در مهدیشهر، اظهار کرد: ماموران مهدیشهر با اشراف اطلاعاتی موفق به دستگیری یک زن کلاهبردار در شهمیرزاد شدند.

وی ادامه داد: ماموران با اشراف اطلاعاتی و بهره‌گیری از اقدامات فنی و پلیسی، موفق شدند این‌ زن را به دلیل کلاهبرداری ۲۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریالی تحت تعقیب بود را شناسایی کنند.

فرمانده انتظامی مهدیشهر با تأکید بر اقتدار و عملکرد هوشمندانه پلیس در برخورد با متخلفان و مخلان امنیت اقتصادی، افزود: پلیس با اشراف اطلاعاتی و اقدام به موقع، اجازه نخواهد داد مجرمان و کلاهبرداران در جامعه احساس امنیت کنند.

حسینی اضافه کرد: پس از دستگیری متهم این خانم برای رسیدگی به مراجع قضایی معرفی شده است.