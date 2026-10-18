به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال دینامو ماخاچ قلعه و آکرون تولیاتی در هفته یازدهم لیگ روسیه شامگاه شنبه ۲۵ مهر رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید. محمدجواد حسین نژاد هافبک ایرانی دینامو از ابتدای نیمه دوم برای تیمش وارد زمین شد و در دقیقه ۷۲ تنها گل تیمش در این بازی را به ثمر رساند.

رسانه «چمپیونات» روسیه در رابطه با حسین نژاد نوشت: حسین‌نژاد پس از اشتباه «یومار روشا» مدافع حریف توپ را قطع کرد و از بازیکنان مقابل خود گذشت و با آرامش توپ را به گوشه دور دروازه فرستاد. همچنین درباره تعویض‌های دو تیم نوشته است که تعویض وادیم یوسیفف سرمربی دینامو جواب داد و بازیکن ایرانی گل تیمش را به ثمر رساند.

رسانه باشگاه دینامو نیز با انتشار تصویری از حسین نژاد نوشت: پس از هر سختی، بی‌شک گشایشی در راه است.

لازم به ذکر است که تیم دینامو با کسب یک امتیاز این بازی با ۱۳ امتیاز در مکان ششم جدول ۱۶ تیمی روسیه ایستاده است.